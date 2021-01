VIDEO: Luka Doncic tovert met zijn voeten, 4e zege op een rij voor Phoenix Suns

Het straffe voetenwerk van Luka Doncic

Luka Doncic etaleerde gisteren nog eens hoe belangrijk voetenwerk is in het basketbal. De Sloveen zette 27 punten en 15 rebounds op zijn puntenkaart. Dat volstond om met Dallas Mavericks Miami Heat opzij te zetten (93-83).

4 op een rij voor Suns, LeBron en Davis stuwen Lakers vooruit

De Phoenix Suns beleven een droomstart in de NBA. Afgelopen nacht stoomden de Suns door naar een 4e zege op een rij. Op bezoek bij de Denver Nuggets was de eindstand 103-106.

Met in totaal 5 zeges tegen 1 nederlaag leidt de ploeg uit Arizona in de Western Conference. Deandre Ayton was bij Phoenix goed voor 22 punten en 11 rebounds, Devin Booker kwam ook tot 22 punten.

Bij Denver, dat pas één keer won dit seizoen, was Jamal Murray (31 punten) de topschutter. Vedette Nikola Jokic tekende voor 17 punten, 11 assists en 9 rebounds. Dat volstond net niet voor de thuisploeg die Michael Porter Jr. voorlopig moet missen. Hij is in contact geweest met een met het coronavirus besmette persoon en staat daardoor voorlopig aan de kant.

Ook de LA Lakers waren gisterenavond onder stoom. Voor de 2e keer in 3 dagen versloegen ze de San Antonio Spurs: 103-109.

Een hoofdrol was zoals zo vaak weggelegd voor Anthony Davis, die 34 punten liet noteren. LeBron James pikte 26 punten, 11 rebounds en 10 assists mee.