Sloveen die ronde te vroeg juichte in Giro stopt op zijn 27e met koersen

Luka Pibernik kroonde zich in zijn korte profcarrière twee keer tot Sloveens kampioen op de weg. In 2016 triomfeerde hij ook in de BinckBank Tour: hij won toen de 6e etappe in Lanaken.

In 2017 dacht Pibernik dat hij ook een rit had gewonnen in de Giro. Op de

plaatselijke rondes in Messina sloeg de Sloveen plots een gat en kwam hij juichend over de streep.

Maar de onfortuinlijk Pibernik had de bel voor de laatste ronde niet opgemerkt. Zijn vreugde sloeg snel om in ontgoocheling.



Bij Bahrain-McLaren kreeg Pibernik geen nieuw contract voor 2021. "Het was leuk, maar nu is het tijd voor nieuwe uitdagingen in mijn leven", kondigt de 27-jarige Sloveen zijn afscheid aan.