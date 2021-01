Bornauw: "Vaccin? Hoop dat we in de wachtrij staan zoals de gewone mensen"

"Met de kerstperiode hebben we 5 vrije dagen gehad. Toen ben ik even naar huis gegaan en heb ik mijn familie kunnen zien. Dat deed wel deugd."

"Twee dagen voor een match is dat geen gewoonte, maar nu kan het wel eens. En daarna ben ik vroeg in bed gekropen. Ik had natuurlijk ook liever gevierd met mijn vriendin en vrienden in België, maar het is geen ramp."

De verdediger van Keulen heeft het einde van 2020 zeer bescheiden gevierd. "Normaal was ik alleen, maar mijn papa is naar hier gekomen. We hebben goed Belgisch gegeten: garnaalkroketten, lam als hoofdgerecht en een citroentaartje."

"Om 9u heb ik al een coronatest afgelegd en zo weet onze groep dat iedereen negatief is voor de training van deze namiddag om 16.30u", vertelt Sebastiaan Bornauw in een gesprek met onze redactie.

Door de coronamaatregelen heeft vrijwel iedereen een atypische oudejaarsavond achter de rug, maar voor de voetballers in Duitsland was er nog een extra reden om een rustig avondje mee te maken: morgen en overmorgen staat er al weer competitievoetbal op het programma.

"Er zijn mensen die meer nood hebben aan het vaccin dan wij"

Intussen roept de plicht weer, maar misschien kan de introductie van het coronavaccin de gang van zaken veranderen.

Zullen de voetballers in Duitsland snel (of sneller dan voorzien) in aanmerking komen voor een vaccin? Is er sprake van een "voorkeursbehandeling"?

Sebastiaan Bornauw: "Daar heb ik geen flauw idee over. Ik hoop zelfs dat ouderen en mensen in moeilijkheden eerst gevaccineerd worden en dan pas de voetballers, dat we in de wachtrij staan zoals de gewone mensen."

"Iedereen is met kerst naar huis gegaan en er zijn geen positieve gevallen in onze spelersgroep. We houden ons dus goed aan de regels. Ik denk dat er mensen zijn die momenteel veel meer nood hebben aan een vaccin dan wij."