Baloise Trek Lions kiezen voor blauw en zwart met een streepje rood

Na meer dan 10 jaar trekt Telenet zich terug als hoofdsponsor van de veldritploeg van Sven Nys, maar met fietsenmerk Trek vonden ze wel een nieuwe geldschieter.

De Lions blijven dan ook vanaf 1 januari brullen, maar dan als de Baloise Trek Lions. Op nieuwjaarsdag in Baal zullen de nieuwe truitjes voor het eerst in het veld te bewonderen zijn, maar Toon Aerts en Lucinda Brand geven nu al een voorsmaakje van het nieuwe ontwerp.

In het shirt zien we het zwart-rood van Trek met het blauw van Baloise zich met elkaar vermengen. Afwachten of de nieuwe outfit de renners ook tot sportieve hoogtes kan stuwen.