Toernooi van Indian Wells uitgesteld door coronakopzorgen

Het coronavirus blijft Indian Wells dwarsbomen. In 2020 kon het prestigieuze toernooi niet doorgaan, en ook in 2021 zal het niet in maart plaatsvinden. De organisatoren zoeken een nieuwe datum.

"We proberen in de nabije toekomst de plannen bekend te maken", klinkt het. "Deze beslissing werd genomen in overleg met de staat en de lokale gezondheidsautoriteiten."

De ATP maakte dinsdag de tenniskalender na de Australian Open (8-21 februari) tot begin april bekend. In die periode zijn tien toernooien voorzien. Het toernooi van Rotterdam, dat van 6 tot en met 14 februari gepland was, verhuist naar de eerste week van maart (27/02-7/03).

Ook andere toernooien kregen nieuwe speeldata. Het Masters 1000-toernooi in het Amerikaanse Miami zal zoals gepland van 22 maart tot en met 4 april plaatsvinden. Na Miami begint in principe het gravelseizoen.