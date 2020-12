Dortmund kan opnieuw rekenen op Noors goudhaantje Haaland

Sinds de blessure van Haaland in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Lazio (1-1), loopt het niet van een leien dakje voor de ploeg van Witsel en Thorgan Hazard.

Dortmund boekte deze maand namelijk slechts één overwinning in vier competitiewedstrijden, waardoor trainer Lucien Favre vervangen werd door zijn assistent Edin Terzic.

De afwezigheid van Haaland was dus duidelijk voelbaar, maar daar komt nu dus verandering in. "De revalidatie van Erling is erg goed verlopen. Wij verwachten dat hij zondag weer kan spelen", vertelde technisch directeur Michael Zorc aan Bild.

Komend weekend kijkt Dortmund de 4e in de stand Wolfsburg in de ogen. Voor Thorgan Hazard komt het duel meer dan waarschijnlijk nog te vroeg. De Rode Duivel liep vorige week dinsdag bij zijn rentree in het bekerduel bij Eintracht Braunschweig (0-2) een nieuwe spierblessure op.