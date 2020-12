Lionel Messi krijgt extra vakantie van coach Ronald Koeman

De spelers van FC Barcelona hervatten zondag de trainingen na een korte kerstvakantie. Messi zal daar nog niet bij zijn. Hij vertrok meteen na de wedstrijd bij Valladolid met zijn privéjet naar Argentinië en mag daar nog een beetje langer blijven van zijn coach.

"Natuurlijk wordt "Leo" ouder, maar hij wil nog steeds zoveel mogelijk spelen", zei Koeman afgelopen week in een interview over de Argentijnse nummer 10 van Barça. "Hij geniet iedere dag van het trainen en is zeer betrokken. Als hij fit is, dan speelt hij."

Barcelona staat met 24 punten uit veertien wedstrijden op de vijfde plaats in La Liga. Koploper Altético Madrid heeft 8 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld.