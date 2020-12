Sam Deroo: "Ik studeer Russisch om hier met iemand te kunnen spreken"

Zijn team Dinamo Moskou versloeg Novosibirsk met 3-2. "We zijn wel goed weggekomen, want we stonden op een bepaald moment 2-0 in de sets en 19-16 achter. Morgen spelen we de finale tegen Sint-Petersburg."

Sam Deroo heeft in Rusland niet de leukste periode achter de rug. In november geraakte hij samen met al zijn ploegmakkers van Dinamo Moskou besmet met het coronavirus. Daardoor stond Deroo 3 weken aan de kant.

Deroo: "Russen spreken enkel Russisch"

Deroo zit al sinds 1 augustus alleen in Rusland. "Momenteel is het hier -10°C. Het is hier al zo'n 3 à 4 weken aan het sneeuwen. Maar het kan erger: bij een Amerikaanse vriend in Rusland is het momenteel -40°C. Volgens de app voelt dat aan als -62°C."

Kan Deroo zijn plan wat trekken in Rusland? "Iedereen spreekt hier enkel Russisch. Zelfs mijn ploegmaten spreken geen Engels, dat is hier echt een maatschappelijk probleem", vertelt Deroo.

"Ik heb ook wel nog 2 buitenlandse ploegmaten, maar de ene is niet echt sociaal."



"Het is eigenlijk zo erg dat ik Russische les ben beginnen te volgen zodat ik hier toch met iemand kan praten. In het begin verliep dat moeilijk, maar nu begint het wel al wat te lukken."

Van Kerstmis vieren is er vandaag ook niet veel in huis gekomen. "De meeste Russen zijn orthodox, zij vieren Kerstmis op 7 januari. Maar vanmorgen had de ploeg toch iets kleins voorzien voor mij en mijn buitenlandse ploegmaten."