Vincent Kompany kan binnenkort weer rekenen op Adrien Trebel

Trebel leek afgelopen zomer overbodig te zijn in het Astridpark, maar knokte zich toch weer in de ploeg van trainer Kompany. De 29-jarige Fransman bleef echter op de sukkel met zijn knie en ging daarom begin oktober onder het mes.

Anderlecht maakte toen niet bekend of Trebel lang out zou zijn. Nu 2,5 maanden later is hij weer individueel aan het trainen.

Eerder vandaag maakte Anderlecht bekend dat doelman Hendrik Van Crombrugge geopereerd moet worden aan de rug. De medische staf van paars-wit gaat ervan uit dat de aanvoerder drie maanden buiten strijd zal zijn.