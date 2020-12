Napoli krijgt dan toch gelijk: match tegen Juve wordt ingehaald

Na twee verloren procedures is Napoli alsnog in het gelijk gesteld in het beroep dat de club had aangetekend tegen de reglementaire nederlaag tegen Juventus. Het geannuleerde duel moet op last van het CONI toch worden gespeeld.

Napoli kwam op 4 oktober niet opdagen bij Juventus, omdat de lokale autoriteiten de club hadden verboden om naar Turijn te reizen omdat er twee spelers in de selectie positief hadden getest op het coronavirus. Volgens de directie van de Serie A en het bestuur van de Italiaanse voetbalbond had Napoli het coronaprotocol niet goed gevolgd en waren daarom sancties op hun plaats.



Het Olympisch Comite denkt daar anders over. Het duel tussen Juventus en Napoli in Turijn moet alsnog gespeeld worden. Ook het punt aftrek dat het team van Rode Duivel Dries Mertens kreeg opgelegd, is geschrapt.

Door het vonnis heeft Juventus nu 3 punten minder en Napoli 1 punt meer in de stand. De achterstand van Juventus als nummer 3 op koploper AC Milan bedraagt nu 7 punten. Napoli staat in punten nu op gelijke hoogte met de titelhouder uit Turijn.