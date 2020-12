Erling Haaland is voor de eerste keer Voetballer van het Jaar in Noorwegen

Erling Haaland heeft op 20-jarige leeftijd al heel wat indruk gemaakt in de voetbalwereld. De scoremachine van Borussia Dortmund stapelt de indrukwekkende statistieken op.

Sinds zijn transfer begin dit jaar van RB Salzburg naar Dortmund was hij in 23 Bundesliga-optredens goed voor 23 doelpunten. En ook in de Champions League zit hij al aan 8 goals voor Dortmund.



De twintigjarige Haaland is de opvolger van Real-Madrid-middenvelder Martin Odegaard. Het zal wellicht niet de laatste keer zijn dat Haaland op de erelijst in Noorwegen zal komen. Momenteel staat Haaland geblesseerd aan de kant bij Dortmund.