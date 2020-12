Shorttracker Ward Pétré na zware val: "Winterspelen niet in gedrang"

"Adriaan en ik zijn met zijn tweeën gevallen, waarbij we allebei redelijk zwaar gewond raakten. Ik voelde meteen dat er iets mis was met mijn enkel en Adriaan had een grote snijwonde."

Een week na hun zware val doet Ward Pétré zijn verhaal. "Op zich was het geen gevaarlijke training, maar in shorttrack wil je elkaar wel altijd uitdagen en beter maken en daar is het misgegaan", legt hij uit.

Hoe gaat het nu met de twee pechvogels? "Adriaan heeft een snee van 30 cm en er was vanalles geraakt, maar het is mooi dichtgemaakt. Fraai is het niet, al kan hij zich er wel over zetten. We zijn goeie kameraden en we praten er ook veel over, dat helpt."

"Zelf heb ik mijn kuitbeen gebroken. Dat is op zich niet zo erg, maar ook mijn enkel is uit de kom gegaan en bij het scheuren van de ligamenten is ook een stuk kraakbeen losgekomen in het kommetje van mijn enkel. Dat hebben ze moeten schoonmaken."

"Het zorgt ervoor dat het qua kracht, stabiliteit en mobiliteit een zware en moeilijke revalidatie zal worden. Maandag weet ik meer over een stappenplan, voorlopig tast ik nog een beetje in het duister. Het staat wel vast dat het dit seizoen niks meer zal worden."