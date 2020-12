TAS sluit Rusland tot eind 2022 uit van internationale competities

In zijn rehabilitatieproces moest Rusland toegang verlenen tot de database van het antidopinglaboratorium in Moskou. Dat had heel wat voeten in de aarde, deadlines werden gemist en finaal bleek er dan alsnog met gegevens gesjoemeld.

Het TAS verklaart dat de vermindering van de sanctie niet moet beschouwd worden als een "validatie" van Ruslands gedrag. De instantie in Lausanne benadrukt "de ernst van het niet naleven van het antidopingreglement" en wil met de straf verzekeren dat "de integriteit van de sport tegenover de gesel van doping behouden blijft".



Bij zijn oordeel hield het TAS rekening met "proportionaliteit en de nood om een verandering in de cultuur te bewerkstelligen en de volgende generatie Russische atleten aan te moedigen om deel te nemen aan een zuivere internationale sport".

Russische sporters (individueel of in team) die kunnen aantonen dat ze met de dopingpraktijken niks te maken hadden, kunnen nog een aanvraag doen om deel te nemen als neutraal atleet. En dat dus zowel voor de Zomerspelen in Tokio in 2021 als de Winterspelen in 2022 in Peking, net als de Wereldbeker voetbal in 2022 in Qatar.