Wie is het slimste sportanker ter wereld? Catherine Van Eylen! Op de redactie van Sporza weten we dat al een hele tijd, maar sinds gisterenavond is het ook officieel. Catherine speelt vanavond de grote finale van De Slimste Mens ter Wereld tegen actrice Ella Leyers en dichteres Delphine Lecompte. Heel veel succes, Catherine.