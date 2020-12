Vandenbempt over ontslag Ondoa: "Disproportioneel en hypocriet van KVO"

"De beslissing van KV Oostende is disproportioneel en hypocriet", zegt Peter Vandenbempt. "Buiten proportie, omdat wij bij zulke fratsen een boete van 250 of 750 euro zouden krijgen. Waarom iemand daar zijn werk voor moet verliezen, begrijp ik niet zo goed." "Maar het is vooral hypocriet en dat stoort me het meest. Ondoa is een doelman die in de B-kern verzeild is geraakt, maar wel nog een flink contract van anderhalf jaar had. Dan is het een wel heel gemakkelijke manier om zich van een overbodige speler te ontdoen." "Mocht Ondoa een spits geweest zijn die al 10 goals gemaakt had en die dus veel kapitaal vertegenwoordigde, dan zouden ze hem niet op straat gezet hebben." "Vergelijk met wat in het buitenland is gebeurd: Engelse toptalenten zoals Phil Foden, Mason Greenwood en Jadon Sancho raakten ook betrokken in zulke feestjes, maar hun clubs gingen niet over tot een ontslag." "Toen een paar jaar geleden enkele voetballers betrapt waren op het gokken op voetbalwedstrijden, vond het parket het vergrijp zo licht dat er geen doorverwijzing van is gekomen. Maar Waasland-Beveren heeft wel gebruikgemaakt van zijn juridisch recht om Laurent Henkinet, toch maar derde of vierde doelman, op straat te zetten."

Ondoa is een doelman die in de B-kern verzeild is geraakt, maar wel nog een flink contract van anderhalf jaar had.

"Er is wel een voorgeschiedenis met Ondoa, dus het zou kunnen dat het een optelsom is van een aantal incidenten en dat dit dan de druppel was", sust Vandenbempt. "Ik herinner me dat Ondoa eens op een middag twee BMW’s en een Ferrari had besteld. Hij tekende de contracten, maar kon die natuurlijk niet betalen, wat heel wat gedoe heeft opgeleverd." "Als het een aaneenschakeling van incidenten is, dan begrijp ik de beslissing van KVO. Maar als het alleen maar over dat ene incident gaat, dan is het zeer opportunistisch gebruikmaken van de regels om van een contract af te komen."

Vandenbempt: "Imagoschade voor voetbal is gigantisch"

Ook bij Westerlo hielden enkele spelers zich niet aan de regels. Zo zou Tuur Dierckx ook een feestje hebben georganiseerd. Zij krijgen een fikse boete van de club, het bedrag gaat naar het goede doel. "De clubs moeten in elk geval optreden", zegt Vandenbempt. "Een forse boete is goed, maar misschien moeten de voetballers eens twee dagen meedraaien op een plek waar de strijd tegen corona wordt geleverd. Misschien is dat een nuttigere straf. Bewustmaking is blijkbaar nog een reuzegroot probleem." "De imagoschade voor het voetbal is gigantisch. Heel wat mensen in de maatschappij begrijpen niet dat er überhaupt nog gevoetbald wordt. Als je dan niet de verantwoordelijkheid hebt om je buiten het veld te gedragen en de regels te respecteren, dan is dat zeer kwalijk." "Ik kan me voorstellen dat mensen die in de clubs keihard hebben gewerkt om voetballen mogelijk te maken en die nu verraden worden door een stel idioten, wel kunnen neervallen van schaamte."

Ik kan me voorstellen dat mensen die keihard hebben gewerkt om voetballen mogelijk te maken, wel kunnen neervallen van schaamte.