Red Bull beslist "volgende dagen" over lot van Alexander Albon

De zitjes in de Formule 1 zijn bijna allemaal verdeeld voor 2021. Dat Lewis Hamilton zijn contract bij Mercedes zal verlengen, lijdt geen twijfel. Alleen in de brievenbus van Red Bull kunnen dus nog sollicitaties worden ingediend. Het is namelijk nog niet duidelijk of Alexander Albon ook volgend jaar nog een kans krijgt.

De Thais-Britse F1-rijder nam in 2019 het stuur over van Pierre Gasly, maar kon in 2020 zelf niet overtuigen. Albon had moeite om het tempo van ploegmaat Max Verstappen te volgen. Met podiumplaatsen in Toscane en Bahrein en een sterk slotweekend in Abu Dhabi (4e) hoopt hij de ploegleiding toch overtuigd te hebben voor 2021.

"We hebben altijd gezegd dat we tot het einde van het jaar zouden wachten en dan na het seizoen een beslissing zouden nemen", zegt teambaas Christian Horner. "Alex sloot sterk af in Abu Dhabi - een opsteker voor hem - en nu hebben we een volledig beeld van zijn seizoen. Een van de volgende dagen hakken we de knoop door."