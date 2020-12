Pakjestijd: Imke geeft Tourontknoping cadeau aan Peter: "Stond bijna op tafel"

Pakjestijd: Imke Courtois geeft een cadeautje aan Peter Vandenbempt

"Plots begon de underdog al die seconden goed te maken"

Het was zonder twijfel de spannendste ontknoping van de Tour in jaren. Geletruidrager Primoz Roglic begon op 19 september in de voorlaatste etappe met een bonus van 57 seconden aan de tijdrit.

Dat leek ruim voldoende, maar het onwaarschijnlijke gebeurde. Wonderkind Tadej Pogacar (22) reed de tijdrit van zijn leven en wist in een razendspannende ontknoping de Tour toch nog naar zijn hand te zetten.

"Ik moet eerlijk toegeven dat mijn liefde voor het wielrennen er pas in 2018 is gekomen", zegt voetbalanaliste Imke Courtois. "Toen was ik meter voor de 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker. Vroeger begreep ik de koers ook niet goed en stilletjesaan ben ik het meer beginnen te volgen, al was dat niet evident."