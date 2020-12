Lewandowski zet kers op de taart met FIFA-trofee, De Bruyne in beste 11

Voor de 32-jarige Lewandowski is 2020 een voetbaljaar om niet snel te vergeten geworden.

De diepe spits pakte vijf prijzen met Bayern München, waaronder de Duitse titel, de Duitse beker en de Champions League, en maakte een karrenvracht aan (belangrijke) goals voor club en land.

De Pool werd vorig seizoen ook topschutter in Duitsland met 34 doelpunten en deed hetzelfde in de Champions League met 15 goals.

Lewandowski werd eerder al door UEFA in de bloemetjes gezet voor zijn geweldige seizoen, nu krijgt hij ook van FIFA de belangrijkste individuele prijs. Een Ballon d'Or zit er voor de Pool niet in. Die prijs wordt door France Football niet uitgereikt in 2020.

Kevin De Bruyne kreeg van zijn collega-voetballers een plaats op het middenveld van het Wereldelftal. Opvallend: Manuel Neuer kreeg de Trofee voor Doelman van het Jaar, maar staat niet in de beste 11.