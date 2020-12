Federer na lange pauze nog niet fit: "Australian Open wordt race tegen klok"

Het is al een hele tijd geleden dat we Roger Federer op een tennisterrein hebben gezien. Zijn laatste partij was de verloren halve finale tegen Novak Djokovic op de Australian Open begin dit jaar. Daar raakte hij geblesseerd.

Tijdens de coronabreak liet Federer zich twee keer opereren aan zijn knie. "Ik hoopte in oktober opnieuw 100 procent fit te zijn, helaas was ik dat niet - en ben ik dat nog steeds niet", vertelde hij in een interview met SRF.

"Die tweede operatie was echt een domper. In de voorbije zes maanden boek ik wel veel vooruitgang. Ik heb veel oefeningen gedaan, maar het is afwachten hoe het op de baan zal zijn. We zullen zien hoe de komende twee maanden lopen."

De start van de Australian Open staat nog steeds gepland op maandag 18 januari. Maar door de coronapandemie zou het toernooi nog verschoven kunnen worden naar februari. "Het wordt een race tegen de klok. Het zou natuurlijk helpen als ik wat meer tijd krijg."

Federer werd in zijn thuisland gehuldigd als beste atleet sinds 1950. "Ik hoop dat ik mij volgend jaar nog eens kan laten zien. Maar als dit het was, dan zou deze prijs een mooi einde zijn."