BTL opvallend: Klopp feliciteert Fulham-coach met looks & linkerwinkelhaak leek magneet

Ook op de buitenlandse velden was er het voorbije voetbalweekend heel wat fraais te beleven. In onze zoektocht naar opvallende acties viel ons oog op de linkerbovenhoek. En Jürgen Klopp kon zelf ook heel goed lachen om zijn opmerking over de mooie coach van Fulham.

Klopp feliciteert Fulham: "Een team dat er goed uitziet, net als zijn coach"

Liverpool heeft andermaal punten verloren, het werd 1-1 bij Fulham. Coach Jürgen Klopp onderschatte de thuisploeg vooraf zeker niet. In een prematchinterview vond de Duitser al dat "Fulham een team had dat er goed uitzag, net als zijn coach." Scott Parker nam het compliment en het punt met de glimlach in ontvangst. Liverpool blijft zo gedeeld 1e.

Wat is dat met die linkerhoek?

Fraaie goal van Zelarayan in MLS-finale

Zaterdag stak Columbus Crew de MLS-titel op zak, met dank aan zijn Argentijn Lucas Zelarayan, goed voor 2 goals en 1 assist. De 3-0 tegen Seattle was een beauty. Knal in de winkelhaak links.

Leon Bailey (ex-Genk) vindt dezelfde winkelhaak

Die linkerbovenhoek leek op de buitenlandse velden wel een magneet te bevatten. Leon Bailey mikte er ook al mooi in in de thuismatch tegen Hoffenheim. Het betekende de snelle openingsgoal en was de voorbode van een 4-1-zege en de eerste leidersplaats voor Leverkusen sinds speeldag 3 in het seizoen 2014-2015.

Net als James Maddison voor Leicester

De rechtsvoetige James Maddison heeft een "mindere" linker, maar dat was de Leicester-middenvelder gisteravond even vergeten tegen Brighton. Hij legde met zijn 2e van de dag de 3-0-eindstand kort voor de rust vast. In de linkerwinkelhaak natuurlijk.

Berghuis doet het à la Robben

Steven Berghuis van Feyenoord viseerde ook de linkerhoek - zij het ietsje lager - in de uitmatch bij VVV. Hij kwam à la Robben vanaf de rechterkant en draaide de bal van buiten de 16 binnen.

Crystal-doelman Guaita zweeft winning goal uit.. linkerbovenhoek