10 weetjes over Tom Pidcock: van de feesttent in Luxemburg tot goud in Tokio?

Zondag in Gavere heeft Tom Pidcock de Belgisch-Nederlandse hegemonie in het veld doorprikt. Voor het eerst sinds 2013 stond er geen veldrijder uit de Lage Landen op het hoogste schavotje van een klassementscross. Maak kennis met de 21-jarige allrounder uit Groot-Brittannië die volgend jaar voor het rijkste wielerteam ter wereld koerst.

Top in de cross

1) Met de regenboogtrui de feesttent in

U kent Tom Pidcock waarschijnlijk het best als veldrijder. In de winter van 2016-2017 reed hij als 17-jarige knaap naar de Europese én wereldtitel bij de junioren. Op het WK in Luxemburg maakten de Belgische veldritfans kennis met de Britse speelvogel tijdens de afterparty. In zijn regenboogtrui liet Pidcock zich gewillig fêteren.

2) Een seizoen onder de vleugels van Sven Nys

Sven Nys had het talent van Tom Pidcock snel in de gaten en haalde de Engelse groeibriljant naar zijn crossteam Telenet-Fidea. Onder de vleugels van de veldritkoning domineerde Pidcock de Wereldbeker voor beloften in het seizoen 2017-2018. Na een seizoen trok Pidcock naar de Britse ploeg TP/Trinity Racing. Op de weg koos hij voor Team Wiggins. "Tom stippelt zijn eigen weg uit", legt Nys uit. "Hij wilde een team dat zich louter op hem concentreerde, om daarna de stap te zetten naar Sky. We hebben hem die vrijgeleide gegeven. Ik had hem graag in de ploeg gehouden, maar ik begreep zijn beslissing." VIDEO: Pidcock klopt Iserbyt op de Koppenberg na een beklijvend duel

3) Vicewereldkampioen op een atypisch Pidcock-parcours

"Aan zelfvertrouwen geen gebrek", gaat Sven Nys voort. "Toen Tom bij ons in de ploeg kwam, sprak hij al over de wereldtitel bij de profs." Begin dit jaar in Zwitserland croste Tom Pidcock al naar het zilver bij de elite. "En het vlakke modderterrein voor grote vermogens speelde niet in zijn voordeel", weet Nys. "Dat biedt perspectief voor het WK in Oostende eind januari."

Top op de weg

4) Meervoudig winnaar Parijs-Roubaix

Een crosser komt ook prima uit de verf op de kasseien van Parijs-Roubaix. Tom Pidcock bevestigt die stelling. Twee keer al triomfeerde hij in de Hel van het Noorden: in 2017 bij de junioren en vorig jaar nog bij de beloften, na een solo van 15 kilometer.

5) Winnaar Baby Giro

Ook als ronderenner heeft Tom Pidcock toekomst. Dat liet hij de voorbije zomer zien in de Baby Giro, de Ronde van Italië voor jongeren. Pidcock won 3 ritten op 8, veroverde de roze trui en was ook primus in het klimklassement.

6) Wereldkampioen tegen de klok

Net als collega-veldrijder Wout van Aert kan Tom Pidcock hard tegen de klok rijden. Vooral op een uitdagend parcours zoals op het WK in 2017. Geen enkele junior was in Noorwegen tegen hem opgewassen.

19 september 2017: Tom Pidcock zet de snelste tijd neer op het WK in Bergen.

7) Volgend jaar bij Team Ineos

Na het veldritseizoen trekt Tom Pidcock het plunje aan van Ineos-Grenadiers. "Daar ben ik heel trots op", vertelde hij in september toen het nieuws bekend raakte. "Voor mij is dat het beste team ter wereld." "Ik ben klaar voor de WorldTour", ging de alleskunner voort, "maar ook in andere disciplines wil ik het beste van mezelf blijven geven."

Top in de bergen

8) Wereldkampioen met motor

Tom Pidcock houdt van crossen, van koersen én van mountainbiken. Niet alleen om zijn conditie op peil te houden, ook om prijzen te winnen. Op het WK in Oostenrijk dit jaar slingerde hij zelfs naar dubbel goud. Eerst glibberde hij naar de wereldtitel op zijn elektrische bergfiets.

9) Wereldkampioen zonder motor

Na de wereldtitel met motor pakte Tom Pidcock er ook een zonder krachtbron. Bij de beloften zette hij de concurrentie op minuten.

10) Olympisch kampioen in Tokio?

Volgende zomer wil hij op het hoogste niveau uitblinken. Tom Pidcock droomt van olympisch mountainbikegoud in Tokio. Dan zal hij net als vorig weekend die andere allrounder moeten kloppen: Mathieu van der Poel.