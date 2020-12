Messcherpe Van der Poel triomfeert: "Bijna 3 kg lichter dan tijdens Ronde"

"Voor een koers dan van 6, 6,5 uur moet je natuurlijk we een beetje overschot hebben. Dit is dus half bewust, ik heb het altijd al een beetje gehad."

"Er is net geen 3 kg af. Maar ik sta tijdens de klassiekers niet altijd op mijn scherpst", geeft Van der Poel wat uitleg: "Ik heb dat vaker in de winter. Je doet dan verschillende trainingen, met lopen en intensief crosswerk erbij, en dan kom ik vanzelf iets scherper te staan dan in de zomer."

Het was iedereen in Antwerpen opgevallen hoe scherp Van der Poel wel stond. Dus vroeg onze man in het veld naar het verschil in competitiegewicht met de Ronde van Vlaanderen, die hij enkele maanden geleden won.

"Het ging misschien nog beter dan verwacht"

Het was dus meteen raak voor Mathieu van der Poel: "Het ging misschien nog beter dan verwacht. Ik voelde me vrij goed van in het begin."

"Al maakte ik nog een foutje in het zand, toen ik alleen weg was. Dat brak de veer ook even. Die zandstrook kwam ik nooit meer goed door."

"Maar ik voelde me wel vrij goed. Ik had niet het gevoel dat ik al op de limiet zat. Ook in het wiel had ik nog wat overschot. Het was natuurlijk een cross die me goed ligt."

En wat vond hij van de tegenstand. "Eli was echt wel in orde. Ik heb alles op alles moeten zetten om hem eraf te rijden."