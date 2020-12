Van der Poel zet uitroepteken achter terugkeer in veld met zege in Scheldecross

Naar het einde van de 1e ronde nam de wereldkampioen resoluut de cross in handen en pakte hij de bonificaties voor de neus van X²0-leider Iserbyt. "Is de testfase voorbij?", vroeg commentator Michel Wuyts zich af. En dat bleek.

Van der Haar nam snel de kop over, maar Van der Poel zou niet uit de top 3 verdwijnen. Iserbyt gebruikte lijf en leden om in het wiel van de Nederlander te blijven en met reden: hij ging over Van der Poel én Van der Haar in het zand.

Bij de entourage van Van der Poel klonk het vooraf dat ze hem wel zagen winnen. Zelf wilde de wereldkampioen gewoon vooraan meedoen en de Nederlander zette meteen de toon: hij draaide als eerste het veld in. Hij had wel het voordeel dat hij als wereldkampioen vanaf de voorpost mocht starten.

Samenvatting van de cross:

Iserbyt lost pas in voorlaatste ronde

Nu was de vogel echt weg. Ontspannen reed Van der Poel naar zijn eerste zege, Iserbyt was knap 2e, Tom Pidcock won nog het duel om de 3e podiumplaats van Toon Aerts.

Het tempo lag even wat lager, zodat we halfweg plots 5 koplopers hadden met ook Sweeck en Vanthourenhout, Iserbyts teammaats, en Hermans. Op het strand kwam er evenwel weer snel afscheiding: Van der Poel en Iserbyt zouden onder elkaar om de zege vechten.

Van der Poel: "Ging misschien nog beter dan verwacht"

"Eli was echt wel in orde. Ik heb alles op alles moeten zetten om hem eraf te rijden."

"Maar ik voelde me wel vrij goed. Ik had niet het gevoel dat ik al op de limiet zat. Ook in het wiel had ik nog wat overschot. Het was natuurlijk een cross die me goed ligt."

"Al maakte ik nog een foutje in het zand, toen ik alleen weg was. Dat brak de veer ook even. Die zandstrook kwam ik nooit meer goed door."

Het was dus meteen raak voor Mathieu van der Poel: "Het ging misschien nog beter dan verwacht. Ik voelde me vrij goed van in het begin."

"3 kg lichter dan bij Ronde van Vlaanderen"

Van der Poel geeft wat uitleg: "Ik heb dat vaker in de winter. Je doet dan verschillende trainingen, met lopen en intensief werk erbij, en dan kom ik vanzelf iets scherper te staan dan in de zomer."

Het was iedereen opgevallen hoe scherp Van der Poel stond. Onze interviewer vroeg hem naar het verschil in competitiegewicht tegenover de Ronde van Vlaanderen: "Er is net geen 3 kg af. Maar ik sta tijdens de klassiekers niet altijd op mijn scherpst."

Iserbyt: "In laatste ronde was het een beetje op en dacht ik aan morgen"

Iserbyt is steviger leider in de X²O-stand na een knappe race. Vorig jaar had hij niet gekund wat hij nu deed. "Ik was ook positief verrast op een parcours dat het mijne niet was."

"In de laatste ronde was het een beetje op, omdat Mathieu toch constant een rap tempo reed. Toen dacht ik ook een beetje aan morgen. Maar ik ben blij dat ik een paar keer ben kunnen terugkeren in zijn wiel. Naar mijn gevoel reed ik een heel goeie wedstrijd."

Iserbyt snelde Van der Poel af en toe voorbij: "Dat was om in de zandbak voor hem te zitten. Dat was toch mijn zwakste punt op dit parcours. En ik wou niet altijd die gaatjes dichtlopen."

"Al liep ik wel redelijk goed. Je ziet dan wel dat hij nog niet gecrost heeft, want zijn lopen was iets minder. Het optrekken na de bochten was ook minder dan normaal. Hij zal cross per cross beter worden. Maar op dit parcours had ik totaal niet verwacht tot de voorlaatste ronde mee te kunnen."

"Dit parcours was op de maat van Van der Poel. Zand is iets voor hem. Daar hoef je niet op te trainen, dat heb je of heb je niet. Ik train daar een beetje op, maar daardoor kan je dat niet plots heel goed."

Morgen weer Van der Poel primus in Gavere? "Iedereen zat op zijn limiet vandaag, Mathieu denk ik ook. Misschien biedt dat perspectieven. Het is een totaal ander parcours. We mogen ook Toon Aerts verwachten, denk ik."