Corona opnieuw boeman in Brugge: Vormer en 2 ploegmaats missen clash tegen Antwerp

Het coronavirus heeft opnieuw toegeslagen in de kleedkamer van Club Brugge. Drie spelers hebben positief getest: aanvoerder Ruud Vormer, Siebe Schrijvers en doelman Ethan Horvath.

Het is de tweede keer dit seizoen dat er in Brugge verschillende spelers getroffen zijn door het virus. In oktober vielen ook al eens drie spelers uit met een positieve test. Club moest toen Simon Mignolet, Michael Krmencik en Odilon Kossounou een tijdje missen, onder andere in de CL-wedstrijd in Sint-Petersburg.