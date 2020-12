Antwerp Giants verliest smaakmaker Speedy Smith aan Limoges

"In overleg met de speler hebben we constructief meegewerkt aan zijn overgang naar Limoges."

Maar met Limoges was er dus een Franse kaper op de kust, voor Smith is dit een flinke stap vooruit. Limoges pendelt de voorbije seizoen tussen de top en de subtop in Frankrijk. De laatste titels dateren van 2014 en 2015. Momenteel staat de club ook pas 10e in de competitie.

Nog voor dit coronaseizoen dus goed en wel begonnen is, is Antwerp een sleutelspeler kwijt. Smith was vorig seizoen een smaakmaker bij Charleroi, waarop Antwerp hem strikte. Toen corona de competitie stopte, maakte hij bij een interimavontuur in Israël bij Maccabi Haifa ook veel indruk.

"Vertrek compenseren met huidige kern"

Uit de communicatie van Antwerp blijkt dat er in eerste instantie geen vervanger zal aangetrokken worden. "We zijn er ons van bewust dat we met het vertrek van Speedy een attractieve speler verliezen, maar geloven sterk dat er in de huidige kern voldoende kwaliteit aanwezig is om dit te compenseren."

"Uiteraard vraagt dit een aanpassingsperiode en met het zware programma in januari weet de Raad van Bestuur dat dit een uitdaging is. Desondanks zullen we in deze bizarre coronatijden de rust bewaren en geen vervanging doorvoeren ingegeven uit paniek."

"Ook als de eerste resultaten in het nieuwe kalenderjaar zouden tegenvallen, zullen de sportieve staf en Raad van Bestuur samen de uitgezette strategie consequent verder aanhouden en blijven investeren in eigen talentvolle jeugdspelers.”