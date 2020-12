"Team Borlée zoekt een fijne en serene samenwerking in Vlaanderen"

"Ik ben een tweetal maanden geleden, vlak voor de tweede lockdown, benaderd door Sport Vlaanderen", vertelt Rutger Smith, sinds vorig jaar actief als topsportcoördinator bij de VAL.

"Jacques Borlée had de vraag gesteld of het mogelijk was om de overstap te maken. Toen zijn we rond de tafel gaan zitten en hebben we gevraagd of Jacques er 100% zeker van was. Hij zei van wel en dan hebben we alles in gang gezet. Jacques is op en top professional en hij weet wat hij wil."

"De nadruk lag erop om rustige, serene jaren tegemoet te gaan. Hij wil zich in alle rust kunnen voorbereiden op een belangrijk olympisch jaar in 2021 en daarna op het WK in 2022. Dat is het enige dat Jacques gevraagd heeft aan ons, een fijne samenwerking."

Tussen het team van Borlée en de Waalse vleugel zat er al een tijdje een haar in de boter. Hoe komt het dat het water zo diep was?

"Dat weet ik niet en dat interesseert me eerlijk gezegd ook niet", reageert Smith. "Ik kijk naar de toekomst. Ze willen nog een aantal jaren doorgaan. Dit is natuurlijk een uithangbord als je kijkt naar hun indrukwekkende prestaties. Deze overstap is alleen maar positief."