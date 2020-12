Stefan Everts bedankt zoon Liam: "Was niet altijd makkelijk, maar vormen goed team"

De Warmste Week draait dit jaar niet om geld inzamelen, maar om het belang van er te zijn voor elkaar, zeker als het moeilijk gaat. "Moeilijk" is een understatement voor wat Stefan Everts (48) de afgelopen twee jaar heeft meegemaakt. Zijn zoon Liam Everts (16) was een lichtpunt in twee moeilijke jaren en daarom wou Stefan zijn zoon tijdens deze peride een speciaal cadeau doen.

Video: "Ik ben een heel trotse papa"

Voor geen geld van de wereld zege in Matterley Basin willen missen

De lijdensweg van Stefan Everts is bekend. In december 2018 liep hij tijdens een benefietwedstrijd in Congo malaria op. Hij belandde in een kunstmatige coma en verloor enkele tenen. Zijn revalidatie maakte van heel 2019 een annus horribilis. Pas sinds afgelopen zomer 2020 gaat het met de pijn voorzichtig beter. Toen Liam eind februari, net voor de corona-uitbraak, won op het circuit van Matterley Basin in het Verenigd Koninkrijk, besefte Stefan Everts dat hij dat moment voor geen geld van de wereld had willen missen. Ondanks zijn lange en pijnlijke strijd met zijn eigen gezondheid.

"Liam droomt al sinds hij klein is van succes in de sport. Als je er dan bij bent wanneer hij zijn eerste grote succes boekt, vergeet je even alles. Zeker in Matterley Basin, waar ik in de Motorcross der Naties mijn allerlaatste grote succes heb geboekt voor ik ben gestopt. Ik won er voor 80.000 fans." "Ik kon er op een schitterende manier mijn carrière afsluiten en net daar je zoon zien schitteren, maakt wel iets los. Het was speciaal en emotioneel. Ook door de manier waarop en omdat zijn opa (viervoudig wereldkampioen Harry Everts) er ook bij was. Op zo een moment vergeet je even alles."

Symbolische helm

Als we Stefan Everts vragen of hij in het kader van de Warmste Week zijn zoon symbolisch iets wil schenken, ziet hij dat meteen zitten. Wie de twee bezig ziet op training beseft dat Stefan en Liam Everts vader en zoon zijn, maar ook gelijkgezinde topsporters en misschien wel vrienden. "Ik ben een heel trotse papa, zeker als ik hem bezig zie vol inzet en motivatie. Liam is een enorm trainingsbeest en op zijn 16 jaar heeft hij via de examencommissie op 1 of 2 examens na al zijn hele derde graad TSO Sport afgewerkt om alles op motorcross te kunnen zetten."

Het cadeau dat Stefan heeft laten maken, is een motorhelm met een speciaal design. "Het is een design dat ik zelf vele jaren heb gedragen op mijn helm, met bloemen en vlammen. Liam is daar al een tijdje door gefasineerd. Het lijkt me een mooi cadeau na alles wat we hebben meegemaakt."

Je beseft niet altijd welke waarde je voor elkaar hebt, je gaat gewoon door. Maar we zijn een goed team.

"Dit heeft een onschatbare waarde", reageert Liam als hij de helm uitpakt. "Je beseft niet altijd welke waarde je voor elkaar hebt, je gaat gewoon door. Maar we zijn een goed team."

"Omgaan met de gezondheidsproblemen van papa was niet altijd makkelijk, maar daardoor ga je de goede momenten wel meer appreciëren. Dat is het positieve dat ik er uit gehaald heb."

"Onze relatie? Als coach en vader durft hij me wel onder mijn voeten te geven. Dat moet ook, vind ik. Mijn vader is niet de makkelijkste."

"Die twee rollen combineren is niet altijd simpel. Ik ben nogal rechtuit en daardoor liggen we soms overhoop, maar de inzet van Liam is geweldig", besluit Stefan Everts.

"De laatste maanden voel ik beterschap in mijn gezondheid"

Met de gezondheid van Stefan Everts lijkt het voorzichtig beter te gaan. In mei vroeg hij zich nog af of de pijn die hij elke dag voelde ooit zou weggaan. "Ik heb heel lang gesukkeld, maar sinds het einde van de zomer is het wel een beetje verbeterd. Ik heb enorm gesukkeld met de rechtervoet, maar de pijn daar is beter en de wonden aan mijn hielen zijn ook aan de betere hand. De laatste maanden voel ik beterschap."

Het ongelooflijke palmares van Stefan Everts