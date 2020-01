Stefan Everts ondergaat nieuwe operatie: "Om beter te kunnen stappen"

Het interview met Stefan Everts in een notendop:

"Wil op mijn hiel kunnen steunen"

"De operatie dient om het helingproces te stimuleren. Ik wil die hiel kunnen gebruiken als steunpunt. Dat kan ik op dit moment nog altijd niet, omdat er nog een vrij grote wonde is. Die is wel aan het genezen, maar dat is nu eventjes stilgevallen. Dit moet een nieuwe boost geven."

"Het is positief dat alles stabiel is. Mijn voeten blijven nog altijd het grote punt, maar de pijn is wat minder en het stappen gaat ook iets beter nu."

"Momenteel ligt het ergste achter ons", vertelt Everts. "Ik hoop dat we nu in de laatste fase zitten van het herstel. Sinds Nieuwjaar is de situatie lichtjes verbeterd aan mijn voeten."

Voor Stefan Everts was 2019 een horrorjaar. Tijdens een reis in Congo liep hij malaria op. 2020 moet beter worden voor de voormalige motorcrosskampioen.

"Voel me nu een beetje een sukkelaar"

"Ik voel me op dit moment een beetje een sukkelaar om me hier zo te zien rond "taffelen". Ik hoop dat dat op termijn wel gaat verbeteren. Dat verwacht ik ook want die hielen houden me nu wel tegen."

"Liam volgen met elektrische mountainbike"

En toch is Stefan Everts geen klager. Hij heeft zijn leven opnieuw in handen genomen. Zo is hij net terug van een trainingsweek met zijn zoon Liam (15) in Spanje. Vader Everts staat zijn zoon met raad en daad bij.

"Ik wil nog wel eens een paar rondjes rijden, ja"

Als hij die motoren dan ziet voorbij scheuren? Kriebelt het dan niet om ooit zelf nog eens op een motor te kruipen? Stefan Everts: "Ik ben er nog niet klaar voor. Ik heb nog te veel last aan mijn hielen."

"Maar ik wil nog wel eens een paar rondjes rijden, ja. Vanaf het moment dat mijn voeten goed genoeg zijn om dat te kunnen, wil ik ook aangepaste crosslaarzen maken en wil ik opnieuw een beetje rijden."

Everts moet dus nog even geduld uitoefenen. Niet makkelijk voor iemand met zijn verleden en zijn karakter.

"Dat is niet altijd simpel maar de situatie is nu zo. Ik heb me erbij neergelegd. In het begin maakte ik graag plannen maar na 2 of 3 maanden vallen die dan in het water. Daar ben ik nu mee gestopt."

"Mensen vragen me dat soms: Hoe lang gaat dat nog duren? Dan zeg ik altijd "een jaar". En wat is een jaar in een leven? Dat vliegt zo voorbij. Ik kijk alleen nog vooruit, sowieso."