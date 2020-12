Jullie wens: topper voor Antwerp tegen ManU, Molde als haalbare kaart voor Club

Vraag: op welke tegenstander hoopt u voor Club Brugge?

Vraag: op welke tegenstander hoopt u voor Antwerp?

Wie zijn straks de mogelijke tegenstanders?

Bij de 32 geplaatste teams zijn de nummers 1 en 2 uit de groepsfase van de Europa League. Die 24 clubs krijgen het gezelschap van de 8 nummers 3 uit de poulefase van de Champions League.

Voor de loting worden de 32 clubs onderverdeeld in 2 potten: de 12 groepswinnaars in de Europa League zijn reekshoofd, samen met de beste vier nummers 3 uit de Champions League (waaronder Club Brugge). De andere pot bestaat uit de nummers 2 van de Europa League (waaronder Antwerp), aangevuld met de resterende 4 CL-clubs.

In de 1/16e finales mogen de reekshoofden de terugwedstrijd op eigen veld spelen. Clubs die elkaar al tegenkwamen in de groepsfase of clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar niet treffen. Een Belgische duel tussen Antwerp en Club Brugge behoort dus niet tot de mogelijkheden.

De heenwedstrijden in de 1/16e finales worden gespeeld op donderdag 18 februari, de terugmatchen vinden een week later plaats.