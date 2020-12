Wat met de Beker van België? Amateurclubs vragen uitstel

De 1/16e finales in de Beker van België zouden normaal gespeeld worden op 9 en 10 januari. Maar de amateurclubs die nog in het bekertoernooi zitten, willen die wedstrijden graag uitstellen.

Het coronaprotocol schrijft voor dat clubs hun spelers 2x per week moeten onderwerpen aan een coronatest en dat is voor amateurclubs onbetaalbaar. De clubs vragen geen forfait of een compensatie, maar willen wel op een latere datum spelen. Daarover wordt vandaag overlegd.

In Nederland werd in november al beslist om de 26 overgebleven amateursclubs uit het bekertoernooi te schrappen. De gedupeerde clubs krijgen daar een financiële compensatie van 17.000 euro en zijn ook al zeker van hun plekje in het bekertoernooi van volgend seizoen.