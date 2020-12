Nieuwe Haas-rijder Mazepin onder vuur wegens grensoverschrijdend gedrag

Nikita Mazepin had het filmpje zelf op zijn sociale media gepost, maar na de vele negatieve reacties op zijn ongepaste grijpbeweging werd het snel verwijderd. Zijn toekomstige werkgever Haas tikte hem al op de vingers.

"We keuren dit gedrag ten stelligste af. Dat het dan ook nog eens op de sociale media gepost wordt, is helemaal onaanvaardbaar. We zullen deze zaak intern behandelen."

Mazepin ging zelf ook al door het stof. "Ik wil me verontschuldigen, zowel voor mijn ongepast gedrag als voor het feit dat het op sociale media verscheen. Het spijt me ook dat ik mijn team Haas op deze manier in verlegenheid gebracht heb."

"Ik besef dat dit niet strookt met de normen en waarden die van een Formule 1-piloot verwacht worden. Ik heb veel mensen en mezelf teleurgesteld en beloof hiervan te leren."

De 21-jarige Mazepin was al niet bijzonder populair in het autosportwereldje, omdat hij dankzij zijn steenrijke vader Dmitri heel wat kansen krijgt die voor andere, betere rijders, niet zijn weggelegd.