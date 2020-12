De kaarten zijn geschud: deze clubs gaan door in de Champions League

Acht landgenoten zijn er nog bij in de 1/8e finales van de Champions League:

Yannick Carrasco (Atletico Madrid)

Thibaut Courtois en Eden Hazard (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Divock Origi (Liverpool)

Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Axel Witsel (Dortmund)

Silvio Proto staat nog onder contract bij Lazio, maar is niet opgenomen in de lijst van spelers die in de Champions League mogen spelen.