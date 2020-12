Net niet! Club Brugge ziet goal van de kwalificatie op de lat sterven

Mata en Sobol maken het Club onnodig moeilijk

Club stond met de rug tegen de muur en kort voor de rust bracht Sobol hoogstpersoonlijk het executiepeloton in stelling. De Oekraïner wist zich opnieuw geen raad met Lazzari en liep tegen een terechte tweede gele kaart aan. Club had plots geen klein, maar een groot mirakel nodig.

Een koude douche voor Club, maar dat zette razendsnel orde op zaken. Met wat hulp van Reina. De Lazio-doelman loste de bal na een stevig afstandsschot van Lang en Vormer was er als de kippen bij om van dichtbij in de rebound te scoren. Amper 3 minuten na de 1-0 stond het weer gelijk.

Lazio eiste meteen de bal op, maar veel diepgang zat er niet in het spel van de Romeinen. Tot de thuisploeg na 12 minuten met een prima aanval door de Brugse defensie sneed. Mignolet kon het schot van Luis Alberto nog pareren, maar Correa was goed gevolgd en scoorde makkelijk in de herneming.

Deklat houdt Club van stek in de 1/8e finales

Lazio wou zo snel mogelijk de overwinning veilig stellen en kwam al vroeg in de tweede helft dicht bij de 3-1. Op aangeven van Milinkovic-Savic besloot Correa rakelings naast. Marusic botste vanuit een scherpe hoek dan weer op Mignolet.

Club kon met een man minder geen vuist maken, Lazio zat in een zetel. De 3-1 bleef in de lucht hangen. Na een snelle omschakeling kon Immobile Club alleen voor Mignolet de doodsteek geven, maar hij liet een zeldzame misser optekenen.

Een misser die een levenslijn werd voor Club, want een kwartier voor het einde sloeg de Belgische kampioen plots genadeloos toe. Vormer schudde een heerlijke voorzet uit zijn sloffen en Vanaken liet Reina kansloos achter met een rake kopbal: 2-2.

Lazio had met Immobile, Luis Alberto en Leiva net drie sterkhouders gewisseld en plots sloop er toch wat nervositeit in de ploeg. Terecht, want in de extra tijd kwam Club nog bijzonder dicht bij de 1/8e finales.

Na een mislukt schot van Vormer haalde De Ketelaere vanuit een scherpe hoek hard uit, maar zijn schot strandde op de onderkant van de lat. Een paar centimeter, meer scheelde het niet of Club had geschiedenis geschreven in Rome.