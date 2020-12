Real Madrid stoot door na simpele zege tegen Mönchengladbach

22:49 einde, 22 uur 49. EINDE. Real wint simpel van Gladbach en kwalificeert zich voor de volgende ronde van de Champions League. 2 kopbaldoelpunten van Benzema waren voldoende voor De Koninklijke. . EINDE Real wint simpel van Gladbach en kwalificeert zich voor de volgende ronde van de Champions League. 2 kopbaldoelpunten van Benzema waren voldoende voor De Koninklijke.

89' Gele kaart voor Denis Zakaria van Borussia Mönchengladbach tijdens tweede helft, minuut 89 Denis Zakaria Borussia Mönchengladbach

88' tweede helft, minuut 88. De wedstrijd loopt op z'n einde en echte kansen hebben we al een tijdje niet meer gezien. Ondertussen krijgt Zakaria de 1e gele kaart van de wedstrijd. Opvallend! . De wedstrijd loopt op z'n einde en echte kansen hebben we al een tijdje niet meer gezien. Ondertussen krijgt Zakaria de 1e gele kaart van de wedstrijd. Opvallend!

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Borussia Mönchengladbach, Patrick Herrmann erin, Marcus Thuram eruit wissel Marcus Thuram Patrick Herrmann

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Borussia Mönchengladbach, Hannes Wolf erin, Lars Stindl eruit wissel Lars Stindl Hannes Wolf

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Borussia Mönchengladbach, Lászlo Bénes erin, Christoph Kramer eruit wissel Christoph Kramer Lászlo Bénes

83' tweede helft, minuut 83. Terwijl de wedstrijd in Madrid in een definitieve plooi ligt, is alles nog mogelijk in Milaan. Kan Inter of Shaktar nog doorstoten in de Champions League? . Terwijl de wedstrijd in Madrid in een definitieve plooi ligt, is alles nog mogelijk in Milaan. Kan Inter of Shaktar nog doorstoten in de Champions League?

78' tweede helft, minuut 78. Vazquez tegen de paal. De sterk spelende Vazquez probeert het ook nog eens met een afstandsschot. Sommer lijkt geklopt, maar opnieuw staat de paal in de weg. . Vazquez tegen de paal De sterk spelende Vazquez probeert het ook nog eens met een afstandsschot. Sommer lijkt geklopt, maar opnieuw staat de paal in de weg.

76' tweede helft, minuut 76. Na een corner van alweer Kroos springt Varane het hoogst van iedereen. De Fransman kan zijn kopbal niet richten, waardoor Sommer niet moet ingrijpen. . Na een corner van alweer Kroos springt Varane het hoogst van iedereen. De Fransman kan zijn kopbal niet richten, waardoor Sommer niet moet ingrijpen.

75' tweede helft, minuut 75. Nog steeds 0-0 in Milaan. Inter en Shaktar houden elkaar voorlopig in evenwicht. De ploeg van Lukaku moet winnen om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. . Nog steeds 0-0 in Milaan Inter en Shaktar houden elkaar voorlopig in evenwicht. De ploeg van Lukaku moet winnen om zich te kwalificeren voor de volgende ronde.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Real Madrid, Marco Asensio erin, Rodrygo eruit wissel Rodrygo Marco Asensio

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Real Madrid, Sergio Arribas Calvo erin, Vinícius Júnior eruit wissel Vinícius Júnior Sergio Arribas Calvo

73' tweede helft, minuut 73. Sommer en lat voorkomen 3-0! Ramos probeert het in de buurt van de penaltystip met een kopbal, maar Sommer heeft een mooie redding in huis. In de daaropvolgende actie ziet Benzema zijn 3e treffer op de lat uiteenspatten. . Sommer en lat voorkomen 3-0! Ramos probeert het in de buurt van de penaltystip met een kopbal, maar Sommer heeft een mooie redding in huis. In de daaropvolgende actie ziet Benzema zijn 3e treffer op de lat uiteenspatten.

72' tweede helft, minuut 72. De aanvalsdrift van de bezoekers lijkt wat te gaan liggen, waardoor Real steeds meer komt opzetten. Kroos mag zich nog eens opmaken voor een corner. . De aanvalsdrift van de bezoekers lijkt wat te gaan liggen, waardoor Real steeds meer komt opzetten. Kroos mag zich nog eens opmaken voor een corner.

68' tweede helft, minuut 68. Na een nieuwe vlotte combinatie van Real belandt de bal via Benzema bij Rodrygo. De Braziliaan probeert het vanaf de rand van de zestien uit de draai, maar mikt nipt naast. . Na een nieuwe vlotte combinatie van Real belandt de bal via Benzema bij Rodrygo. De Braziliaan probeert het vanaf de rand van de zestien uit de draai, maar mikt nipt naast.



66' tweede helft, minuut 66. Door de aanvalsdrang van Gladbach komt er meer ruimte voor Real. Vinicius dringt de zestien binnen, maar legt de bal dan nog terug. Foute keuze van de Braziliaan, die gewoon zelf zijn kans had moeten gaan. . Door de aanvalsdrang van Gladbach komt er meer ruimte voor Real. Vinicius dringt de zestien binnen, maar legt de bal dan nog terug. Foute keuze van de Braziliaan, die gewoon zelf zijn kans had moeten gaan.

65' tweede helft, minuut 65. Plea in het zijnet. Gladbach gaat steeds nadrukkelijker op zoek naar de aansluitingstreffer. Na een vrije trap komt de bal bij Plea. De Fransman gaat opnieuw z'n kans, maar ziet zijn poging in het zijnet stranden. . Plea in het zijnet Gladbach gaat steeds nadrukkelijker op zoek naar de aansluitingstreffer. Na een vrije trap komt de bal bij Plea. De Fransman gaat opnieuw z'n kans, maar ziet zijn poging in het zijnet stranden.

62' tweede helft, minuut 62. Kroos stuit op Sommer. Kroos bestookt nog eens het doel van Sommer met een afstandsschot. De Duitser viseert de winkelhaak, maar vindt de Zwitser op z'n pad. Knappe parade! . Kroos stuit op Sommer Kroos bestookt nog eens het doel van Sommer met een afstandsschot. De Duitser viseert de winkelhaak, maar vindt de Zwitser op z'n pad. Knappe parade!

61' tweede helft, minuut 61. Knappe combinatie Real. Het vertrouwen bij Real zit goed in deze wedstrijd. Na een vlotte combinatie via verschillende stationnetjes wordt Vinicius uiteindelijk tegen de grond gewerkt. Knap ééntijdsvoetbal van De Koninklijke! . Knappe combinatie Real Het vertrouwen bij Real zit goed in deze wedstrijd. Na een vlotte combinatie via verschillende stationnetjes wordt Vinicius uiteindelijk tegen de grond gewerkt. Knap ééntijdsvoetbal van De Koninklijke!

60' tweede helft, minuut 60. Na een schot van Rodrygo probeert Benzema de bal mee te grissen. De aanvaller verslikt zich echter in z'n controle en laat de bal over de achterlijn rollen. . Na een schot van Rodrygo probeert Benzema de bal mee te grissen. De aanvaller verslikt zich echter in z'n controle en laat de bal over de achterlijn rollen.

56' tweede helft, minuut 56. Gladbach komt steeds beter in de wedstrijd. Na slordig balverlies bij Real zet Thuram Plea opnieuw oog in oog met Courtois. De Fransman slaagt er in 2 tijden niet in Courtois te kloppen. De herhaling leert ons dat de aanvaller ook nog eens buitenspel stond. . Gladbach komt steeds beter in de wedstrijd. Na slordig balverlies bij Real zet Thuram Plea opnieuw oog in oog met Courtois. De Fransman slaagt er in 2 tijden niet in Courtois te kloppen. De herhaling leert ons dat de aanvaller ook nog eens buitenspel stond.

55' tweede helft, minuut 55. Daar zijn de bezoekers weer. Thuram probeert de bal mee te geven aan Lazaro op links, maar de Fransman legt te weinig precisie in zijn pass. Doeltrap voor Real Madrid. . Daar zijn de bezoekers weer. Thuram probeert de bal mee te geven aan Lazaro op links, maar de Fransman legt te weinig precisie in zijn pass. Doeltrap voor Real Madrid.

52' tweede helft, minuut 52. Gretiger Gladbach. Gladbach toont een ander gelaat in de 2e helft. Plea probeert de bal in de zestien nog terug te leggen, maar bereikt geen ploegmaat. Weg kans voor de bezoekers. . Gretiger Gladbach Gladbach toont een ander gelaat in de 2e helft. Plea probeert de bal in de zestien nog terug te leggen, maar bereikt geen ploegmaat. Weg kans voor de bezoekers.

51' tweede helft, minuut 51. Na een slimme steal van Zakaria legt Plea de bal terug op Neuhaus. De middenvelder probeert het in één tijd, maar schiet de bal hoog over het doel van Courtois. . Na een slimme steal van Zakaria legt Plea de bal terug op Neuhaus. De middenvelder probeert het in één tijd, maar schiet de bal hoog over het doel van Courtois.

49' tweede helft, minuut 49. Benzema op Sommer. Daar is Benzema bijna met z'n hattrick! Rodryo glijdt opnieuw langs zijn rechtstreekse tegenstander en vindt dan de Franse spits in de zestien. De nummer 9 van Real kan zijn kopbal echter niet voldoende kracht meegeven, waardoor Sommer kan klemmen. . Benzema op Sommer Daar is Benzema bijna met z'n hattrick! Rodryo glijdt opnieuw langs zijn rechtstreekse tegenstander en vindt dan de Franse spits in de zestien. De nummer 9 van Real kan zijn kopbal echter niet voldoende kracht meegeven, waardoor Sommer kan klemmen.

47' tweede helft, minuut 47. Voorlopig blijft Real het tempo dicteren. Met de inbreng van Zakaria hoopt Rose meer houvast op het middenveld te krijgen in deze 2e helft. . Voorlopig blijft Real het tempo dicteren. Met de inbreng van Zakaria hoopt Rose meer houvast op het middenveld te krijgen in deze 2e helft.

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. Real heeft alles voorlopig onder controle in deze wedstrijd. Kan Gladbach reageren na een bleke 1e helft? De Duitsers moeten voorlopig hopen dat het duel in Milaan op een gelijkspel eindigt. . TWEEDE HELFT Real heeft alles voorlopig onder controle in deze wedstrijd. Kan Gladbach reageren na een bleke 1e helft? De Duitsers moeten voorlopig hopen dat het duel in Milaan op een gelijkspel eindigt.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:46 rust, 21 uur 46. RUST. Na 2 kopbaldoelpunten van Benzema trekt Real met een dubbele voorsprong de kleedkamer in. Een zwak Gladbach kon slechts een keer dreigen, maar Plea stiftte de bal naast de verkeerde kant van de paal. Dankzij de 0-0 in Milaan, stoten beide ploegen voorlopig door naar de volgende ronde. . RUST Na 2 kopbaldoelpunten van Benzema trekt Real met een dubbele voorsprong de kleedkamer in. Een zwak Gladbach kon slechts een keer dreigen, maar Plea stiftte de bal naast de verkeerde kant van de paal. Dankzij de 0-0 in Milaan, stoten beide ploegen voorlopig door naar de volgende ronde.

21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria erin, Breel Embolo eruit wissel Breel Embolo Denis Zakaria

21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij Borussia Mönchengladbach, Valentino Lazaro erin, Oscar Wendt eruit wissel Oscar Wendt Valentino Lazaro

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

43' eerste helft, minuut 43. 3-0 Modric afgekeurd. Benzema legt de bal in de zestien terug op Modric. De Kroaat twijfelt niet en trapt de bal knap in de winkelhaak. Jammer genoeg voor Real wordt de goal afgekeurd wegens buitenspel. . 3-0 Modric afgekeurd Benzema legt de bal in de zestien terug op Modric. De Kroaat twijfelt niet en trapt de bal knap in de winkelhaak. Jammer genoeg voor Real wordt de goal afgekeurd wegens buitenspel.

42' eerste helft, minuut 42. Bijna hattrick Benzema. Gladbach komt maar bleekjes voor de dag vandaag en is steeds een stap te laat. Na een fout op Mendy neemt Toni Kroos een vrije trap voor z'n rekening. Opnieuw wordt het hoofd van Benzema gevonden, maar de Fransman kop nipt naast. . Bijna hattrick Benzema Gladbach komt maar bleekjes voor de dag vandaag en is steeds een stap te laat. Na een fout op Mendy neemt Toni Kroos een vrije trap voor z'n rekening. Opnieuw wordt het hoofd van Benzema gevonden, maar de Fransman kop nipt naast.

39' eerste helft, minuut 39. Modric dicht bij de 3-0. Een voorzet vanop rechts belandt bij Luka Modric in de eerste zone. De Kroaat probeert het met een volley, maar mikt de bal op de paal. Ook Sommer was in de buurt om redding te brengen. . Modric dicht bij de 3-0 Een voorzet vanop rechts belandt bij Luka Modric in de eerste zone. De Kroaat probeert het met een volley, maar mikt de bal op de paal. Ook Sommer was in de buurt om redding te brengen.

35' eerste helft, minuut 35. Het 2e doelpunt van Benzema verandert voorlopig nog niets voor de bezoekers. In het duel tussen Inter en Shaktar staat het nog steeds 0-0, waardoor de Duitsers virtueel nog steeds doorstoten. . Het 2e doelpunt van Benzema verandert voorlopig nog niets voor de bezoekers. In het duel tussen Inter en Shaktar staat het nog steeds 0-0, waardoor de Duitsers virtueel nog steeds doorstoten.

32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Karim Benzema van Real Madrid. 2, 0. goal Real Madrid Borussia Mönchengladbach einde 2 0

31' eerste helft, minuut 31. Benzema met z'n tweede! Rodrygo tovert even en zwiept de bal dan voor doel. Opnieuw is het de vrijstaande Benzema die met het hoofd toeslaat. 2-0 voor de thuisploeg. . Benzema met z'n tweede! Rodrygo tovert even en zwiept de bal dan voor doel. Opnieuw is het de vrijstaande Benzema die met het hoofd toeslaat. 2-0 voor de thuisploeg.

28' eerste helft, minuut 28. Ondanks de misser van Plea komen de bezoekers iets beter in de wedstrijd. Toch moet ze opletten voor de snelheid van Vinicius en Rodrygo op de tegenaanval. . Ondanks de misser van Plea komen de bezoekers iets beter in de wedstrijd. Toch moet ze opletten voor de snelheid van Vinicius en Rodrygo op de tegenaanval.

24' eerste helft, minuut 24. Plea laat de 1-1 liggen! Na een steal van Stindl kan Plea via Kramer alleen op Courtois af. De Franse spits probeert het met een stiftertje, maar de bal rolt net naast de verkeerde kant van de paal. . Plea laat de 1-1 liggen! Na een steal van Stindl kan Plea via Kramer alleen op Courtois af. De Franse spits probeert het met een stiftertje, maar de bal rolt net naast de verkeerde kant van de paal.

21' eerste helft, minuut 21. Mendy legt de bal breed op z'n landgenoot Benzema. De Franse spits probeert het met een schot vanaf de rand van de zestien, maar kan er alleen een hoekschop uithalen. . Mendy legt de bal breed op z'n landgenoot Benzema. De Franse spits probeert het met een schot vanaf de rand van de zestien, maar kan er alleen een hoekschop uithalen.

19' eerste helft, minuut 19. Na een slordige lange pass mag Courtois de bal nog eens voelen. Onze landgenoot beleeft voorlopig een rustige avond onder de lat. . Na een slordige lange pass mag Courtois de bal nog eens voelen. Onze landgenoot beleeft voorlopig een rustige avond onder de lat.

17' eerste helft, minuut 17. Op het doelpunt van Benzema na, valt er voorlopig nog niet veel te beleven in deze wedstrijd. Gladbach gunt Real Madrid de bal en lijkt vooral op de tegenaanval gevaarlijk te willen zijn. . Op het doelpunt van Benzema na, valt er voorlopig nog niet veel te beleven in deze wedstrijd. Gladbach gunt Real Madrid de bal en lijkt vooral op de tegenaanval gevaarlijk te willen zijn.

16' eerste helft, minuut 16. Inter-Shaktar nog 0-0. In het duel tussen Inter en Shaktar staat het nog steeds 0-0. Dat betekent dat op dit moment zowel Real als Gladbach doorstoten naar de volgende ronde. . Inter-Shaktar nog 0-0 In het duel tussen Inter en Shaktar staat het nog steeds 0-0. Dat betekent dat op dit moment zowel Real als Gladbach doorstoten naar de volgende ronde.

11' eerste helft, minuut 11. Na de snelle 1-0-voorsprong ziet de wereld er al opnieuw wat rooskleuriger uit voor De Koninklijke. De thuisploeg is bij deze tussenstand zeker van de volgende ronde. . Na de snelle 1-0-voorsprong ziet de wereld er al opnieuw wat rooskleuriger uit voor De Koninklijke. De thuisploeg is bij deze tussenstand zeker van de volgende ronde.

9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Karim Benzema van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid Borussia Mönchengladbach einde 1 0

9' eerste helft, minuut 9. 1-0 Benzema! Real Madrid maakt er al snel 1-0 van! Lucas Vazquez bedient Benzema met een perfecte voorzet. De Fransman heeft een knappe detente in huis en zet de thuisploeg al snel op rozen. . 1-0 Benzema! Real Madrid maakt er al snel 1-0 van! Lucas Vazquez bedient Benzema met een perfecte voorzet. De Fransman heeft een knappe detente in huis en zet de thuisploeg al snel op rozen.

8' eerste helft, minuut 8. Oprapertje voor Courtois. Daar is Courtois een eerste keer. Na een hoge voorzet kan onze landgenoot de bal simpel oprapen. Echte kansen krijgen we voorlopig nog niet te zien in Madrid. . Oprapertje voor Courtois Daar is Courtois een eerste keer. Na een hoge voorzet kan onze landgenoot de bal simpel oprapen. Echte kansen krijgen we voorlopig nog niet te zien in Madrid.

6' eerste helft, minuut 6. Voorlopig geen blitzstart in deze wedstrijd. De ploegen tasten elkaar nog wat af en leggen nog niet al te veel risico in hun spel. . Voorlopig geen blitzstart in deze wedstrijd. De ploegen tasten elkaar nog wat af en leggen nog niet al te veel risico in hun spel.

4' eerste helft, minuut 4. Modric vindt Rodrygo in de zestien. De Braziliaan wil een hoekschop forceren, maar raakt de bal ongelukkig als laatste. Real komt steeds meer opzetten. . Modric vindt Rodrygo in de zestien. De Braziliaan wil een hoekschop forceren, maar raakt de bal ongelukkig als laatste. Real komt steeds meer opzetten.

3' eerste helft, minuut 3. De bezoekers eisen de bal op in de beginfase. Real wacht voorlopig het juiste moment af. . De bezoekers eisen de bal op in de beginfase. Real wacht voorlopig het juiste moment af.

1' eerste helft, minuut 1. AFTRAP. De bal rolt in Bernabeu! Kan Real een vroege CL-exit nog vermijden? . AFTRAP De bal rolt in Bernabeu! Kan Real een vroege CL-exit nog vermijden?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:35 vooraf, 20 uur 35. Champions League Hazard is bevoorrechte getuige van sensationele comeback van Real Madrid

20:34 vooraf, 20 uur 34. Zo verliep het vorige keer. De heenwedstrijd tussen Gladbach en Real Madrid eindigde na een spectaculaire pot voetbal op een 2-2-gelijkspel. Na 2 doelpunten van Thuram leken de Duitsers toen op weg naar de zege, tot de Spanjaarden nog een ware Houdini-act uit hun hoed toverden. Benzema (87e minuut) en Casemiro (93e minuut) sleepten voor hun ploeg uiteindelijk nog een punt uit de brand. . Zo verliep het vorige keer De heenwedstrijd tussen Gladbach en Real Madrid eindigde na een spectaculaire pot voetbal op een 2-2-gelijkspel. Na 2 doelpunten van Thuram leken de Duitsers toen op weg naar de zege, tot de Spanjaarden nog een ware Houdini-act uit hun hoed toverden. Benzema (87e minuut) en Casemiro (93e minuut) sleepten voor hun ploeg uiteindelijk nog een punt uit de brand.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Ramos opnieuw fit. Bij Real Madrid slaken ze een zucht van opluchting, want kapitein Sergio Ramos is op tijd fit geraakt voor de levensbelangrijke wedstrijd van vanavond. Ook het blessureleed van Carvajal lijkt achter de rug. De Spaanse verdediger begint wel op de bank. . Ramos opnieuw fit Bij Real Madrid slaken ze een zucht van opluchting, want kapitein Sergio Ramos is op tijd fit geraakt voor de levensbelangrijke wedstrijd van vanavond. Ook het blessureleed van Carvajal lijkt achter de rug. De Spaanse verdediger begint wel op de bank.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Wat staat er op het spel? In groep B is niemand al zeker van zijn stekje in de volgende ronde. Real Madrid staat momenteel 3e, maar heeft alles nog in eigen handen. De Koninklijke bekert altijd voort op het hoogste niveau als ze Gladbach kloppen. Indien de wedstrijd op een gelijkspel eindigt moeten Ramos & co hopen op een nederlaag van Sjachtar in San Siro. Gladbach blijft in de Champions League als het een nederlaag tegen Real Madrid afwendt of als Inter-Sjachtar op een gelijkspel eindigt. De Duitsers zijn sowieso al zeker van minstens de 3e plek. . Wat staat er op het spel? In groep B is niemand al zeker van zijn stekje in de volgende ronde. Real Madrid staat momenteel 3e, maar heeft alles nog in eigen handen. De Koninklijke bekert altijd voort op het hoogste niveau als ze Gladbach kloppen. Indien de wedstrijd op een gelijkspel eindigt moeten Ramos & co hopen op een nederlaag van Sjachtar in San Siro. Gladbach blijft in de Champions League als het een nederlaag tegen Real Madrid afwendt of als Inter-Sjachtar op een gelijkspel eindigt. De Duitsers zijn sowieso al zeker van minstens de 3e plek.

09-12-2020 09-12-2020.

16:25 vooraf, 16 uur 25. Ik kan niet in één minuut verklaren waarom we twee gezichten tonen. Dat heeft met veel factoren te maken. We verwachten dat de spelers om de drie dagen schitteren, we vragen veel van hen. Maar wanneer het moeilijk wordt, staan we er altijd. Zinedine Zidane. Ik kan niet in één minuut verklaren waarom we twee gezichten tonen. Dat heeft met veel factoren te maken. We verwachten dat de spelers om de drie dagen schitteren, we vragen veel van hen. Maar wanneer het moeilijk wordt, staan we er altijd. Zinedine Zidane

16:24 vooraf, 16 uur 24. Zidane: "De club zal doen wat ze moet doen". Zidane denkt naar eigen zeggen "helemaal niet" aan een eventueel ontslag bij vroegtijdige uitschakeling. "Ik denk alleen maar aan winst en de groepszege", zei de Franse coach. "De rest interesseert me niet. De club zal uiteindelijk wel doen wat ze moet doen, zoals altijd." "Het is een belangrijke match om te tonen wat we waard zijn als ploeg. Ik ben ervan overtuigd dat we er een fantastische match van zullen maken, van het begin tot het eind. De club, de spelers, we zijn het allemaal gewoon om wedstrijden onder druk te spelen, waarin je het maximum geeft en de emoties opzij zet." . Zidane: "De club zal doen wat ze moet doen" Zidane denkt naar eigen zeggen "helemaal niet" aan een eventueel ontslag bij vroegtijdige uitschakeling. "Ik denk alleen maar aan winst en de groepszege", zei de Franse coach. "De rest interesseert me niet. De club zal uiteindelijk wel doen wat ze moet doen, zoals altijd." "Het is een belangrijke match om te tonen wat we waard zijn als ploeg. Ik ben ervan overtuigd dat we er een fantastische match van zullen maken, van het begin tot het eind. De club, de spelers, we zijn het allemaal gewoon om wedstrijden onder druk te spelen, waarin je het maximum geeft en de emoties opzij zet."

16:23 vooraf, 16 uur 23. Zege of met wat geluk een gelijkspel. Real Madrid dreigt voor het eerst in het 25-jarige bestaan van de Champions League niet voorbij de groepsfase te raken. De 13-voudige eindwinnaar heeft wel de touwtjes zelf nog in handen. Als het wint van Mönchengladbach, stoot het door. Bij een gelijkspel moet het hopen dat Sjachtar verliest van Inter. . Zege of met wat geluk een gelijkspel Real Madrid dreigt voor het eerst in het 25-jarige bestaan van de Champions League niet voorbij de groepsfase te raken. De 13-voudige eindwinnaar heeft wel de touwtjes zelf nog in handen. Als het wint van Mönchengladbach, stoot het door. Bij een gelijkspel moet het hopen dat Sjachtar verliest van Inter.

08-12-2020 08-12-2020.

20:43 vooraf, 20 uur 43. Ramos en Carvajal trainen weer. Real Madrid kan woensdag wellicht weer rekenen op zijn aanvoerder Sergio Ramos en rechtsachter Dani Carvajal. De voorbije weken was het defensief wat behelpen voor Zinédine Zidane, maar krijgt zijn verdediging net op tijd een boost. Maandag stonden Ramos en Carvajal voor het eerst sinds hun blessure weer op het trainingsveld. Real Madrid is met een zege tegen Mönchengladbach zeker van de 1/8e finales. Bij een gelijkspel moet het hopen op een zege van Inter tegen Sjachtar. . Ramos en Carvajal trainen weer Real Madrid kan woensdag wellicht weer rekenen op zijn aanvoerder Sergio Ramos en rechtsachter Dani Carvajal. De voorbije weken was het defensief wat behelpen voor Zinédine Zidane, maar krijgt zijn verdediging net op tijd een boost. Maandag stonden Ramos en Carvajal voor het eerst sinds hun blessure weer op het trainingsveld.

20:43 - Vooraf Vooraf, 20 uur 43

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema, Vinícius Júnior Opstelling Real Madrid Vinícius Júnior, Karim Benzema, Rodrygo, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Lucas Vázquez, Thibaut Courtois

Opstelling Borussia Mönchengladbach. Yann Sommer, Stefan Lainer, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Oscar Wendt, Marcus Thuram, Christoph Kramer, Lars Stindl, Florian Neuhaus, Alassane Pléa, Breel Embolo Opstelling Borussia Mönchengladbach Breel Embolo, Alassane Pléa, Florian Neuhaus, Lars Stindl, Christoph Kramer, Marcus Thuram, Oscar Wendt, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Stefan Lainer, Yann Sommer