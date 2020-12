Inter laat unieke kans liggen en is Europees uitgeteld

Inter - Sjachtar in een notendop:

Lautaro zorgt voor schaars lichtpunt bij zwak Inter

Pas kort voor de rust kon Inter nog eens dreigen. Lukaku kroop in de rol van aangever met een perfecte assist voor Martinez, maar die kopte in de handen van Trubin. Bij Sjachtar was het al helemaal armoe troef. Dodo was de enige die een bal tussen de palen kreeg, maar Handanovic had er geen probleem mee.

Daarmee hadden we helaas meteen het beste van de eerste helft gezien. Noch Inter, noch Sjachtar straalde veel dadendrang uit. Het weinige gevaar bleef wel van de thuisploeg komen. Een knap afstandsschot van Martinez ging nipt over, De Vrij kon dan weer net niet profiteren toen de bal voor doel bleef hangen na een hoekschop.

Voor Inter kwam er weinig rekenwerk aan te pas, de Milanezen moesten sowieso winnen om überhaupt nog een kans te maken op de 1/8e finales. Een droomstart was de thuisploeg net niet gegund. Lukaku liet een voorzet van Barella slim passeren voor Lautaro Martinez en die besloot in één tijd snoeihard tegen de lat.

Trubin houdt Lukaku van de 1-0

Door de voorsprong van Real tegen Mönchengladbach, was Inter met een overwinning geplaatst voor de 1/8e finales. Dat besef inspireerde Lukaku en co

tot een sterk begin van de 2e helft. Lukaku werd al na 5 minuten eindelijk eens in stelling gebracht, maar Trubin was niet onder de indruk van zijn kopbal.

Dat was enkele minuten later wel even anders toen Brozovic een vrije trap op het hoofd van Lukaku schilderde. Trubin had een uitstekende redding nodig om de Rode Duivel van de 1-0 te houden.

Toch kon Inter de druk niet aanhouden en hield Sjachtar al bij al makkelijk stand. Een afgeweken schot van Brozovic deed de Oekraïners nog even schrikken, maar iets voorbij het uur waren de bezoekers na een snelle counter plots zelf dicht bij de 0-1. Een harde pegel van Tete dwong Handanovic tot een knappe redding, Maycon mikte over in de herneming.

De tijd begon stilaan te dringen voor Inter, bij Sjachtar leken ze vrede te nemen met een ticket voor de Europa League. In de slotfase kreeg invaller Sanchez nog een uitstekende kopbalkans, maar Lukaku stond ongelukkig in de weg. De laatste kans was voor Eriksen, zijn schot werd door Trubin over de lat getikt.