Arrest-Jean-Marc Bosman: hoe een Luikenaar het voetbal 25 jaar geleden op zijn kop zette

Marc Degryse die in 1989 voor een recordbedrag van 90 miljoen frank van Club Brugge naar Anderlecht verhuisde: vandaag wordt met die som eens flink gelachen, destijds vroegen de betrokken partijen zich ook al af of een voetballer zo’n geldsom waard was.

Speler X verhuist van club Y naar club Z en met die overgang is een stevige transfersom gemoeid: anno 2020 schrikt niemand nog op van een miljoenentransfer links of rechts.

Reportage met Bosman in Terzake in 1995: "Ik wil geen held zijn. Ik wil gewoon dat onze regels gerespecteerd worden"

David klopt Goliath na een jarenlang juridisch gevecht

Jean-Marc Bosman was een bescheiden voetballer uit het Luikse. Bosman debuteerde bij Standard en trok in 1988 naar Club Luik. Twee jaar later, in 1990, liep zijn contract bij de eersteklasser af.

Bosman kon zich niet vinden in het nieuwe voorstel van zijn werkgever en stond bovendien in de belangstelling van het Franse Dunkerque.

In de huidige context is er in zo’n geval geen probleem: wie einde contract is, is vrij om te gaan en staan waar hij wil. Maar in 1990 werd Bosman gegijzeld door zijn club.

RC Luik vroeger een transfersom van omgerekend 250.000 euro, maar Dunkerque kon niet snel genoeg een bankgarantie voorleggen. De deal ketste af, Bosman was de grote verliezer en schraapte al zijn moed bijeen om naar de rechter te stappen.

Een kleine Belgische voetballer die het internationale en Europese systeem ten val wilde brengen, het leek een kansloze missie. Bosman sleepte de Belgische voetbalbond (KBVB) en de Europese voetbalbond (UEFA) voor de rechter.

Zijn eis was duidelijk: het transfersysteem moest voortaan de Europese regels – voornamelijk het vrije verkeer van werknemers – respecteren. Een voetballer moest door zijn club erkend worden als een werknemer en moest bij het aflopen van zijn contract de vrijheid hebben om te beslissen over zijn toekomst.

De machtige spelers – de clubs en voetbalbonden – stonden op hun achterste poten. Zij dreigden hun machtspositie te moeten inleveren, al geloofde niemand dat kamikaze Bosman in zijn opzet zou slagen.

Maar toch werd de nachtmerrie van clubs en bonden werkelijkheid: op 15 december 1995, dinsdag 25 jaar geleden, deed het Europees Hof van Justitie het voetbal op zijn grondvesten daveren. Bosman haalde zijn gram na een slopend juridisch gevecht van liefst 5 jaar.