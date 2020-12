1/16e finales verhuizen naar begin februari, speeldag 30 verhuist naar 9-11 januari

In principe zouden de 1/16e finales in het weekend van 9 en 10 januari afgewerkt worden, maar omdat de amateurclubs al wekenlang stilliggen door corona zouden ze speciaal voor die ene match al hun trainingen vroeger moeten opstarten. Bovendien werden ze verplicht om aan het (dure) coronaprotocol voor profclubs te voldoen.

De amateurclubs waren dan ook voorstander om ofwel een compensatie te krijgen voor die extra kosten ofwel om die wedstrijden uit te stellen. Dat laatste voorstel werd door de Pro League en de amateurclubs als meest wenselijke naar voren geschoven en uiteindelijk ook door de Crisiscel van de KBVB goedgekeurd.

De 1/16e finales worden nu gespeeld in de midweek van 2 tot 4 februari. Dat is 10 dagen voor de competities in het amateurvoetbal weer worden opgestart.