Sportbroers Sander en Joris Gillé: "Wie weet samen naar Spelen in Tokio"

Sander Gillé: "Laatste jaren pas beseft dat ik met tennis mijn brood kan verdienen"

Sportende broers zoeken wel vaker dezelfde sport op, denk maar aan de broers Hazard of Lukaku, of de tenniszussen Williams. Maar bij de broers Gillé werden het twee verschillende sporttakken. Joris (24) is handballer in de BENE-League, broer Sander (29) is actief op het professionele dubbelcircuit in het tennis.

Sporza zocht het tweetal op in dit verschrikkelijk vreemde coronajaar. "Dit seizoen heb ik nog maar één wedstrijd kunnen spelen", vertelt handballer Joris Gillé. "En die verloren we ook nog eens. Het was een slecht seizoen om het zo te zeggen."

Bij Sander was het een ander verhaal. Hij kon 17 toernooien spelen. "Dat is meer dan ik had verwacht. De helft van het jaar is gespeeld in rare omstandigheden, maar ik heb wel een half seizoen in de achterzak

kunnen steken. Dus dat is beter dan iedereen had gehoopt."

Laten we even heel wat jaren teruggaan. Wanneer wisten de twee broers waar hun toekomst lag? Sander: "Dat is een heel moeilijke vraag. Ik heb er nooit bij stilgestaan in het verleden. Ik wou kijken waar ik kon komen met het tennis en ging College tennis spelen in Amerika."

"Ik kwam samen met een diploma terug op mijn 21e denkende: "Wat nu? Ik heb nog nooit internationale ervaring opgedaan." Dus dan ben ik gaan kijken hoe het zat, misschien kon ik wel mee. Toen begon het goed te gaan en de laatste twee à drie jaar besef ik pas dat ik hiermee mijn brood kan verdienen en goed genoeg ben om prof te zijn, samen met Joran (Vliegen) in het dubbelspel."