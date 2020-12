Koningskoppel Kane en Son kent zijn gelijke niet in Engeland én Europa

Tottenham is na 11 speeldagen de trotse leider in de Premier League. Het heeft evenveel punten als Liverpool, maar staat hoger op basis van een beter doelpuntensaldo. Daarmee is een belangrijke nuance gemaakt. Liverpool en Chelsea hebben al meer doelpunten gemaakt, maar het Tottenham van José Mourinho blinkt - niet echt verrassend - uit in uitstekend verdedigen. Tottenham slikte nog maar 9 goals. Niemand doet beter. De verdediging verdient dus zeker een dikke pluim, maar het is toch het duo voorin dat echt in de spotlights loopt omdat ze individueel uitblinken op terreinen die we niet gewoon zijn. Van de 23 goals die Tottenham al maakte in de Premier League maakte het duo Harry Kane - Heung-min Son er 20. De enige andere spelers die in de competitie konden scoren, waren Bale, Aurier en Ndombele. Het koningskoppel verovert niet enkel Engeland, maar laat ook concurrenten op het vaste land achter zich. Kane en Son staan op plaatsen een en twee van spelers die het meeste betrokken zijn bij doelpunten in de Premier League en op plaatsen een en vier in de vijf grote competities van Europa. Kane doet beter dan Lewandowski en Mbappé. Son heeft meer impact dan Müller of Haaland (zie tabel 2).

Speler Club Goals Assists Totaal 1 Harry Kane Tottenham Hotspur 8 10 18 2 Heung-Min Son Tottenham Hotspur 10 3 13 3 Mo Salah Liverpool 9 2 11 4 Jamie Vardy Leicester City 9 2 11 5 Bruno Fernandes Manchester United 7 4 11

Speler Club Goals + Assists Harry Kane Tottenham Hotspur 18 Robert Lewandowski Bayern München 16 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 14 Heung-Min Son Tottenham Hotspur 13 Thomas Müller Bayern München 12 Erling Haaland Borussia Dortmund 12

De evolutie van Harry Kane

Had je twee jaar geleden aan 100 mensen gevraagd wat voor speler Harry Kane is, dan had 90 procent gezegd "een spits". Onder José Mourinho is de Engelse international het scoren zeker niet verleerd, maar hij is wel geëvolueerd. Eén statistiek zegt heel veel. Kane heeft op dit moment meer assists dan goals (10 assists en 8 goals). Door het vertrek van Eriksen en door minder gebruik te maken van Alli heeft Mourinho hem een andere taak gegeven en ruimte gemaakt voor Kane om meer aan de bal te komen. Kane zelf heeft de kwaliteit om de juiste pass op het juiste moment te geven. Dat bewijst hij met een andere statistiek. Hij is de eerste die voor 10 assists in de Premier League, maar 11 matchen nodig had. Ronduit fenomenaal als je weet dat enkel Mesut Özil het hem ooit voordeed en het record van Kevin De Bruyne om aan 10 assists te komen tot nu 17 matchen is. Van Mourinho is geweten dat hij de eigenzinnige Samuel Eto'o bij Inter zo ver kreeg om op de flank te spelen. Van Kane krijgt hij het voor elkaar om hem te doen meeverdedigen als het moet. En ook daar toont Kane een meerwaarde. Van alle aanvallers in de Premier League scoort hij de beste cijfers als het over verdedigen met het hoofd gaat. Binnen zijn eigen team zijn zelfs enkel verdedigers Eric Dier en Toby Alderweireld nog beter.

De efficiëntie van Son

Waar Harry Kane na 11 matchen al aan 10 assists zit, zit zijn maatje Heung-min Son na 11 matchen al aan 10 goals. Hij is de eerste speler van Tottenham die daar in slaagt sinds icoon Gary Lineker in het seizoen 1991-1992. Son profiteert optimaal van het samenspel met Kane. Geen enkel duo in de Premier League komt voorlopig in de buurt van het koningskoppel van Tottenham (zie tabel), maar dat heeft Son ook aan zichzelf te danken. Want het grootste verschil met de vorige seizoenen bij Son is zijn efficiëntie. De Zuid-Koreaan scoort dit seizoen in de competitie bijna de helft van zijn schoten (47,6%). Dat seizoensgemiddelde ligt meer dan drie keer zo hoog als zijn persoonlijk record uit 2016/17 (17,5%). Dat die efficiëntie ook prachtige goals oplevert, dat ziet u in onderstaande video.

Speler Club Goals/schoten 1 Heung-Min Son Tottenham Hotspur 47,6% 2 James Ward-Prowse Southampton 40,0% 3 Jamie Vardy Leicester City 39,1% 4 Callum Wilson Newcastle United 38,9% 5 Danny Ings Southampton 33,3%