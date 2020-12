Woeste Mihajlovic: "Als ik de mol in mijn team vind, wordt het niet fraai"

Sinisa Mihajlovic was het beu dat zijn tactische plannetjes steevast uitlekten in de pers. Omdat hij een mol vermoedde in zijn spelersgroep plaatste hij deze week een val. Er werd achter gesloten deuren getraind in een totaal ander systeem en u raadt het al: ook dat verscheen een dag later in de media.

Toen een journalist hem op de persconferentie een vraag stelde over de mogelijk nieuwe aanpak tegen Inter haalde Mihajlovic flink uit. "De enige reden waarom we zo getraind hebben, is omdat ik erachter wil komen wie de klootzak is die met de journalisten praat", fulmineerde de trainer.

"Ik deed het met opzet en niemand had het verwacht. En nu ga ik uitvissen om wie het gaat en ik zal hem vinden. Als ik weet wie met de journalisten praat, dan zet hem ik tegen de muur. Ik zal ervoor zorgen dat hij niet meer speelt."

"Ik ben niet van plan om tegen Inter in een andere veldbezetting te spelen. Ik deed het omdat het een gesloten training was en een dag later staat het allemaal in de kranten. Dus zitten we met een mol, iemand die zijn mond niet kan houden. Als ik hem vind, zal het niet fraai worden."