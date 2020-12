"Belgische clubs verliezen vaak door efficiëntie van tegenstander, nu was het omgekeerd"

Club Brugge zette met 3-0 tegen Zenit een sterk resultaat neer en is zeker dat het Europees overwintert. "Bovendien blijf je tot de laatste speeldag meedoen voor de volgende ronde in de Champions League. Dat hebben we nog niet veel meegemaakt bij Belgische clubs", zegt Eddy Snelders.

Het was van 2005 geleden dat Club Brugge thuis een wedstrijd kon winnen in de Champions League. "We moeten ons realiseren dat een uitslag als deze geen schering en inslag is geweest voor Belgische ploegen in de Champions League", analyseert Eddy Snelders, cocommentator voor Sporza op Radio 1.

"We hebben er mee leren leven dat we 3-0 tegen krijgen en dit was een cruciale wedstrijd voor Club. Als Belgische ploeg heb je niet veel marge en als Club moet je deze momenten koesteren. Ik denk dat hier nog enkele jaren over gesproken zal worden."

Belgische ploegen verliezen vaak door de efficiëntie van de tegenstander en nu was het een keer omgekeerd. Het is leuk om te weten dat een Belgische ploeg dat ook kan. Eddy Snelders

Het was geen overrompelende, wel een volwassen prestatie van Club. "Belgische ploegen verliezen vaak door de efficiëntie van de tegenstander en nu was het een keer omgekeerd. Het is leuk om te weten dat een Belgische ploeg dat ook kan."

"De eerste helft ging gelijk op en dan heb je zulke momenten nodig. Een fout van de tegenstander en die straf je dan af. Dan duik je met 1-0 de rust in en dat is ideaal."

"Meteen na de rust heb je het moeilijk, maar dwing je die penalty af en is op dat moment de wedstrijd gespeeld. Dan is de veerkracht en het geloof weg bij de tegenstander en wordt die wedstrijd makkelijker. Maar als je die momenten niet neemt, dan blijft het onzeker."

"Ook financieel is het een succesvolle campagne"

Van 2015-2016 en Gent is het geleden dat een Belgische club overwinterde in de Champions League. Als Club volgende week wint van Lazio, dan treedt het in de Gentse voetsporen. Ook Eddy Snelders is onder de indruk.

"Nu al kwalificatie voor de Europa League, 7 punten na 5 speeldagen en ook financieel is het een succesvolle campagne. Bovendien blijf je tot de laatste speeldag meedoen voor de volgende ronde in de Champions League."

"Dat hebben we nog niet veel meegemaakt bij Belgische ploegen. Deze groep is niet de sterkste, maar het zijn met Dortmund, Lazio en Zenit wel degelijke ploegen, ook al is Zenit wat minder. Het is een ongelooflijke luxepositie, dat je 1 wedstrijd voor het einde al zeker bent van Europees overwinteren."

