Club Brugge speelt ook na Nieuwjaar Europees, zelfs Champions League kan nog

Club Brugge - Zenit Sint-Petersburg in een notendop

De Ketelaere wijst Club Brugge de weg

Zenit was van slag en slikte bijna de 2-0. Doelman Kerzjakov redde de strakke kopbal van Vanaken en had even voor de rust veel moeite met een nochtans niet zo lastige poging van Lang.

Club Brugge en Zenit Sint-Petersburg zaten allebei in een vormdip met slechts twee zeges in acht matchen. Dat was er in het eerste halfuur aan te zien. Beide ploegen probeerden hun vertrouwen op te krikken door in balbezit heel zorgvuldig te spelen, maar dat leverde amper gevaar op.

Vanaken en Lang tellen Zenit helemaal uit

Zenit-coach Semak was niet tevreden en wisselde drie keer tijdens de rust. Kroegovoj, een van die verse mannen, zag zijn voorzet via Mignolet en de arm van Koezjajev in doel vliegen. Ook die Russische vlieger ging dus niet op. Club overleefde de druk vlot.

Op het uur kreeg de Brugse zege echt vorm. Koezjajev trapte duidelijk op de voet van De Ketelaere en gaf zo een vermijdbare strafschop weg. Vanaken had geen medelijden, stuurde Kerzjakov het bos in en maakte er koeltjes 2-0 van. Zenit riposteerde met de zeis. Soetormin mocht zich gelukkig prijzen met geel na een aanslag op Ricca.

Club Brugge zat ondertussen in een zetel. Vanaken kopte met een nekslag nog nipt over, maar een dik kwartier voor affluiten lag de 3-0 dan toch in het net. Lang nam aan en werkte bliksemsnel en juist af. Een eerredder was Zenit niet gegund, want Soetormin ramde nog tegen de lat.

Na deze mooie Europese avond overwintert Club minstens in de Europa League. Omdat Lazio niet won in Dortmund, kan het zelfs de Champions League worden. Dan moet blauw-zwart op de slotspeeldag wel gaan winnen in Rome.