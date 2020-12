Vincent Kompany: "Ik weet wat er gebeurt als je de clasico niet wint"

Na een wedstrijd met amper kansen, wachtte trainer Vincent Kompany op "de interpretatie van de specialisten". Dat lokte een reactie uit bij enkele supporters. Kompany reageerde op een persconferentie open op die kritiek.

"De realiteit is simpel: we hebben de clasico thuis niet gewonnen. Ik communiceer met een evenwicht waarmee ik rekening houd met mijn spelers. Ik begrijp ieders reactie. Als het 0-0 blijft, is dat een gemiste kans", weet Kompany.





"Voor de clasico heb ik het woord gegeven aan de jongste speler van de ploeg. Die is 16 jaar. Ik heb hem gevraagd om uit te leggen wat een clasico voor hem betekent. Hij had alles begrepen: de strijd en het belang van de match."





Kompany begrijpt de supporters: "Ik weet wat er gebeurt als je de clasico niet wint. Ik weet nog dat we in mijn tijd 8 punten voor stonden op Standard, maar de clasico met 4-1 verloren. Toen stonden 1000 supporters ons uit te jouwen wanneer we terugkwamen."