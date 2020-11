Geen (geldige) doelpunten in de voetbalklassieker tussen Anderlecht en Standard

Timon Wellenreuther (Anderlecht): "We hebben veel van achteruit gespeeld en hebben defensief goed werk geleverd. We kunnen hierop voortbouwen en moeten nu werken aan het creëren van kansen. We kunnen zo'n goed voetbal spelen en moeten met meer zelfvertrouwen op het veld staan. Dan zijn we een topteam en kan niemand ons kloppen. We tonen het elke dag op training en moeten dat nu ook op het veld doen."

Konstantinos Laifis (Standard): "We wilden hier uiteraard drie punten pakken, maar nu krijgen we wat we verdienen. We creëerden geen kansen, dus is het een eerlijk resultaat. We kwamen tot aan de zestien, maar de laatste pass kwam er niet uit. Daar moeten we aan werken. "