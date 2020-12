LeBron James zal ook de komende twee seizoenen voor La Lakers spelen

James, die binnenkort 36 wordt, leidde de Lakers afgelopen seizoen naar een eerste titel in een decennium, de zeventiende uit de clubgeschiedenis. Hij werd zelf verkozen tot MVP van de Finals in de NBA-bubbel in Orlando.

James speelt sinds de zomer van 2018 voor de Lakers. Eerder won hij titels met Miami en Cleveland.

Het nieuwe NBA-seizoen begint op 22 december. De Lakers starten met een derby tegen de Clippers.