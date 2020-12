Kan een overkapping "het gevaar" van een schijfrem neutraliseren?

De ploeg van Shirin van Anrooij (en Sven Nys) wees met de vinger naar de schijfrem

Ex-crosser Klaas Vantornout is geen voorstander van de schijfrem

Het voorbeeld van een slijpschijf of zaagmachine?

"Er waren andere probleemgevallen. Wat zou er gebeuren als er een steentje tussen het kapje en de schijfrem zou belanden? Wie is dan aansprakelijk als het systeem blokkeert? En wat zijn de gevaren als er een hapering is?"

"Er waren te veel onwetendheden"

"Ja, het is besproken met teams, renners en merken, maar we hebben een oplossing gevonden door de toppen van de schijfremmen af te ronden. Er zitten geen scherpe kanten meer aan."

"Het was een automatisme om de schijfrem de schuld te geven"

Toch duikt de controverse af en toe weer op. "Maar wie kan een antwoord geven op de vraag of we al een ongeval gehad hebben dat veroorzaakt werd door een schijfrem? Dat antwoord is er gewoon niet."

"Er zijn gevallen geweest zoals Fran Ventoso in Parijs-Roubaix in 2016, die claimde dat hij een zware blessure had opgelopen door een schijfrem."

"Maar onderzoek van een forensische arts heeft aangetoond dat hij met zijn knie op een voorblad gevallen was."

"Overigens: waarom zou je een schijfrem afdekken met een kapje en een tandwiel met die stekelige punten open en bloot laten?"

"Het was lange tijd een automatisme om in zo'n geval de schijfrem de schuld te geven. Maar vaak kenden we de oorzaak niet, ook niet bij de val van Shirin van Anrooij in Tabor. Er is gewoon een bericht op Twitter gestuurd met een verklaring, maar waar was die op gebaseerd?"

"We mogen ook niet vergeten dat nulrisico niet bestaat in de wielersport. Dat is gewoon de natuur van het wielrennen. Kijk naar die smak in Polen, met de dalende finishlijn en de rondvliegende dranghekken. Er zijn zoveel obstakels."