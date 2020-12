Is vervanger van F1-wereldkampioen Hamilton ook meteen kandidaat-winnaar?

In de Formule 1 kan Lewis Hamilton komend weekend niet in actie komen omdat hij besmet is met het coronavirus. Wie kruipt er dit weekend dan in de Mercedes van de wereldkampioen? En is de vervanger van Hamilton dan ook meteen de gedoodverfde favoriet voor de zege? F1-commentator Kris Wauters zoekt naar antwoorden.

Wie mag zondag racen met de auto van de wereldkampioen?

Twee namen worden het vaakst genoemd om Lewis Hamilton te vervangen in Bahrein: die van de jonge Brit George Russell en die van onze landgenoot Stoffel Vandoorne. "Dat Stoffel naar voren geschoven wordt, is uiteraard logisch. Hij is immers reserverijder bij Mercedes", vertelt Kris Wauters aan Sporza. "Vandoorne ligt in de weegschaal met Russell, die nu voor Williams rijdt, maar deel uitmaakt van het opleidingsprogramma van Mercedes." "De vraag is wat Mercedes gaat doen: kiezen ze voor het logische pad door hun reserverijder in de auto te plaatsen? Of kiezen ze voor het jonge talent Russell waarvan iedereen al jaren roept dat hij een topwagen verdient? Dat zou dan een keuze zijn voor de toekomst."

Zijn Russell en Vandoorne de enige twee namen die in aanmerking komen? "In theorie zou Mercedes ook iemand als Nico Hülkenberg kunnen halen", zegt Wauters. "Die heeft de ervaring en reed dit seizoen ook al 2x voor Racing Point. Toch lijkt die kans mij bijzonder klein."

"Waarom? Racing Point had een ervaren rijder nodig, in de strijd om het constructeurskampioenschap. Maar Mercedes heeft op dit moment niks meer te winnen of te verliezen. Dan is het makkelijker om de trouw van Vandoorne als Mercedes-rijder te belonen of om een jong talent als Russell een kans te geven."

Hoe liggen de kansen van Stoffel Vandoorne?

Stoffel Vandoorne rijdt sinds zijn mislukte F1-avontuur bij McLaren rond in een elektrische auto in de Formule E. Al die tijd bleef hij wel in de stal van Mercedes als reserverijder. "Ik betwijfel of hij ook echt veel met die Mercedes gereden heeft, maar hij heeft wel veel simulatorwerk gedaan", weet Kris Wauters. "Stoffel Vandoorne heeft zeker goeie papieren om Lewis Hamilton te vervangen dit weekend." "In zijn eerste F1-race ooit, toen hij bij McLaren Fernando Alonso verving, heeft hij een hele race lang geen enkele fout gemaakt. Als een metronoom draaide hij de hele wedstrijd fantastische rondjes én hij klopte ploegmaat Jenson Button, toch een ex-wereldkampioen. Dat is niet niks."

"Aan de andere kant heeft Stoffel Vandoorne de laatste maanden niet echt veel Formule 1-ambitie meer uitgesproken, omdat hij zich goed voelt in de Formule E. Ik weet niet of dat zal meespelen in de beslissing van Mercedes."

George Russell rijdt nu bij Williams. Vormt dat geen bezwaar? "Hij rijdt daar omdat hij een Mercedes-rijder is en dat team rijdt met krachtbronnen van Mercedes", legt Wauters uit.

"Wellicht heeft Williams die krachtbronnen goedkoper gekregen, in ruil voor een zitje voor Russell. Die komt uit de jeugdopleiding van Mercedes. Als Mercedes hem echt in de auto wil zetten dit weekend, dan zal dat gebeuren. Dat lijdt geen twijfel."

Is de vervanger van Hamilton automatisch kandidaat-winnaar?

Een vaakgehoord cliché in de Formule 1 is dat de rijder met de beste auto het meestal haalt. Zien we de vervanger van Lewis Hamilton zondag ook op het hoogste schavotje? "Ik denk dat die wel degelijk kanshebber is om de race te winnen", zegt Kris Wauters. "Het hangt ervan af hoe snel de rijder zich kan aanpassen aan de auto, het chassis, het gevoel in de wagen. Ook de protocollen zijn anders bij elk team. Dat is echt studeren als je de wagen niet kent, al zijn de meeste rijders wel superintelligent. Dat zal wel snel gaan." "Vandoorne heeft al bewezen bij McLaren dat hij foutloos kan rijden. Hij zou perfect kunnen winnen als hij in die Mercedes kruipt. Ook Russell rijdt elk weekend op het scherp van de snee bij Williams. Hij zal zich vermoedelijk nog sneller kunnen aanpassen, maar ze zijn allebei kandidaat-winnaar. Dit is zonder twijfel een unieke kans."

