Neemt Gladbach vanavond na 50 jaar wraak op Inter voor "Match van het Blikje"?

Eind jaren 60, begin jaren 70 was Inter een van de toonaangevende teams in Europa, met spelers als Mazzola, Facchetti, Boninsegna en Jair. Het Duitse clubvoetbal (zowel WDR als DDR) stelde in die periode niet zoveel voor.

Het was dan ook met lichte arrogantie en een misplaatst superioriteitsgevoel dat Inter in 1971 afzakte naar het charmante maar ook aftandse Bökelbergstadion.

Mönchengladbach was het seizoen ervoor kampioen geworden met een ploeg waarvan heel wat spelers datzelfde seizoen Europees kampioen en 3 jaar later wereldkampioen zouden worden. Tegen Inter leverden Netzer, Bonhof, Vogts, Heynckes, Wimmer & co een eerste visitekaartje af aan de buitenwereld.

Een halfuur lang was de match nog redelijk in balans, maar in de 29e minuut ging Boninsegna bij een 2-1-stand plots neer. De topspits van Inter werd vanuit de tribunes geraakt door een stomp voorwerp, zo claimden de Italianen. Commedia dell'arte, zo beweerden de Duitsers en het spel zat op de wagen.

Volgens de overlevering zag Inter-aanvoerder Mazzola enkele Italiaanse fans een blikje Cola drinken. Hij nam dat blikje stiekem uit hun handen en toonde het als bewijsmateriaal. Met dat blikje was Boninsegna neergehaald. Een vermoedelijke dader werd door de politie uit de tribunes geplukt.

Toen de rust na minutenlange commotie was teruggekeerd walste Mönchengladbach over de Italianen. 7-1 zou de grootste Europese nederlaag van Inter worden. Zou.