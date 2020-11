Berteele: "Dat Hazard een voorbeeld neemt aan Laurens Sweeck"

"Wout van Aert heeft zes dagen vakantie genomen in dit onwaarschijnlijke jaar tussen zijn wegseizoen en cross-seizoen. Laurens Sweeck viel zondag over een balkje, maakte een koprol en reed uiteindelijk als 14e over de finish in de wereldbekermanche in Tabor. Dat Hazard daar eens een voorbeeld aan neemt."

Onze wielercommentator Carl Berteele volgde afgelopen weekend het veldrijden. Maandag hoorde hij uiteraard ook het nieuws van de dijblessure van Eden Hazard en spontaan stelde hij zich de vraag of er een verschil is in professionalisme.

"Van Aert is hartslag van 200 vanaf de start niet meer gewoon"

"Zes weken geleden sprintte hij voor de zege in de Ronde van Vlaanderen en nu springt hij over balkjes. Hoeveel coureurs kunnen dat? Hetzelfde gaan we zien met Mathieu van der Poel, als die terugkeert op 12 december."

"Hij werd wat gediend door de lekke banden van Michael Vanthourenhout en Toon Aerts in Kortrijk, maar toen reed hij al vooraan. Hij hield stand en geef hem nog twee crossen en het technische heeft hij ook opnieuw onder de knie. Er moeten misschien nog een paar kilo's af, maar Van Aert is een wereldcoureur."

Denk dat Van Aert het lastig zal hebben in de cross om zijn hartslag meteen naar 200 slagen te brengen. Van der Poel is wat dat betreft fysiek completer. Van Aert heeft meer wapens op een wedstrijd van 260 kilometer of meer.

Hans Vandeweghe kijkt ook al uit naar nieuwe duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld, al denkt hij dat de Nederlander ook dit seizoen een voordeel heeft.

"Van Aert is een klasbak, maar ik denk dat hij het lastig zal hebben in de cross om zijn hartslag meteen naar 200 slagen te brengen als het licht op groen springt. Dat is hij niet meer gewend. Hij is nu gewoon om twee of drie uur intensief te koersen nadat het peleton zich langzaam opgang heeft getrokken."

"In het veld is het van minuut één naar de eerste bocht sprinten en dat een uur lang. Dat is een totaal ander gevoel. Ik denk dat Mathieu van der Poel wat dat betreft fysiek completer is. Van Aert is dan wer beter gewapend dan Van der Poel voor een wedstrijd van 260 kilometer of meer."

"Ik denk dat renners als Eli Iserbyt en anderen nu ook wel moed hebben geput. Misschien gaan ze ook wel eens nadenken over een wegseizoen. Vroeger mocht je tussen november en januari niet harder rijden dan 25 kilometer per uur op training. Bij wijze van spreken. Nu mag je er wel prikkels tussensteken. De combinatie weg en veldrijden is perfect."