Beluister onze podcast De Tribune met Hans Vandeweghe en Carl Berteele

Diego Maradona is niet meer. Formule 1-rijder Romain Grosjean gelukkig nog wel. Wout van Aert lijkt bijna opnieuw de crosser die we kennen. Eden Hazard helemaal niet de voetballer die we kennen. Hans Vandeweghe en Carl Berteele praten in onze podcast De Tribune over een erg gevarieerde sportweek.